Poslanci Desusa zahtevajo pojasnila svoje ministrice

V poslanski skupini DeSUS od predsednice strankeenotno zahtevajo konkretna pojasnila o ravnanjih, povezanih z obiskom podjetja Vinakras in občine Izola . Pojasnila pričakujejo na petkovem sestanku v prostorih DZ, so sporočili iz poslanske skupine DeSUS.Poslanci DeSUS so danes razpravljali o nadaljnjih korakih po medijskih razkritjih nekaterih domnevno spornih ravnanj predsednice stranke in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Nanjo namreč letijo očitki glede gostovanja in plačila nočitev na dveh službenih obiskih, in sicer v Izoli ter v podjetju Vinakras.Pivčeva je očitke o koruptivnem ravnanju zavrnila, dodatna pojasnila pa napovedala za čas po dopustu. Poslanci DeSUS zdaj pričakujejo, da bo to storila že ta petek. Od predsednika sveta strankepa zahtevajo, da najpozneje do 25. avgusta skliče sejo sveta stranke, so še zapisali v poslanski skupini DeSUS.V koalicijskih vrstah so z ocenami njenih ravnanj za zdaj previdni, ostrejši pa so v opoziciji, po mnenju LMŠ in Levice bi ministrica morala odstopiti. Z zadevo se že ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije.