Poslanci danes o pokojninski reformi, ki ji grozi referendum: kakšne novosti bi prinesla?

DZ se bo na izredni seji v okviru prve obravnave opredelil do predloga pokojninske reforme. Na dnevnem redu seje je tudi predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo DZ obravnava po nujnem postopku.

Poslanci bodo razpravljali tudi o predlogu obrambne resolucije. Seja se bo začela ob 11. uri, skupaj je za razpravo predvidenih več kot devet ur.

Kaj prinaša pokojninska reforma?

Splošno razpravo o pokojninske reforme so zahtevali poslanci koalicije, SDS pa je zahtevala, da se ta izpelje na izredni seji. Po predlogu bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zviševala za tri mesece letno in od leta 2035 znašala za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 let zavarovalne dobe pa 67 let. Od leta 2028 bi se podaljševalo tudi obdobje za izračun pokojninske osnove.

Predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga bodo prav tako obravnavali na seji, kot glavno novost prinaša, da bodo lahko tudi upokojenci imeli status oskrbovalca družinskega člana.

Po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost bi tudi poenostavili postopke za uporabnike, ki že prejemajo pravice iz obstoječega sistema socialnega varstva, krepi pa se tudi vloga občin in izvajalcev.

Na dnevnem redu današnje seje ostaja tudi predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, je za medije v torek zatrdila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. V Levici so sicer predlagali razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, a to po besedah predsednice DZ ne bo zamaknilo odločanja o resoluciji.