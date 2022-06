Poslanci bodo danes zapečatili usodo Jonasa Žnidaršiča

Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji državnega zbora potrjevali mandate poslancev, ki bodo nadomestili strankarske kolege, potem ko so ti v preteklem tednu parlamentarne klopi zamenjali za vladne. Državni zbor bo med drugim glasoval tudi o kandidatu za podpredsednika državnega zbora Danijelu Krivcu.

Državni zbor je v preteklem tednu na glasovanju potrdil ministrsko ekipo 15. slovenske vlade pod vodstvom Roberta Goloba, zaradi nezdružljivosti posameznih vladnih funkcij s poslansko pa je parlamentarne klopi zapustilo več poslancev. Zamenjali jih bodo nadomestni poslanci.

Namesto Roberta Goloba je že prejšnji teden v državni zbor sedel župan Borovnice Bojan Čebela. Ministra brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona bi moral nadomestiti Danijel Bešič Loredan, a je tudi on sedel na ministrski stolček. Naslednji na vrsti je zato nekdanji televizijski novinar Aleksander Prosen Kralj. V poslanski skupini SD bo Tanjo Fajon nadomestil Jonas Žnidaršič, Mateja Hana pa Soniboj Knežak.

Nadomestni poslanec prihaja tudi v poslansko skupino Levica. Luko Mesca bi morala nadomestiti Asta Vrečko, a je postala ministrica za kulturo. Naslednji v vrsti na listi Levice je bil Dan Juvan, a je postal državni sekretar na ministrstvu, zato bo mesto v poslanski skupini pripadlo ustanovitelju in predsedniku dobrodelnega društva Petka za nasmeh Milanu Jakopoviču.

V poslanske klopi pa bo kmalu sedla še zamenjava za generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helb. Nadomestil jo bo Tomaž Lah.

Kaj jih še čaka?

Poslanci bodo danes glasovali tudi o kandidatu SDS za podpredsednika državnega zbora Danijelu Krivcu. Predsedniku državnega zbora pri delu namreč pomagajo največ trije podpredsedniki, poslanci jih morajo izvoliti najpozneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora. Ta je dve podpredsednici že izvolil, in sicer poslansko SD Meiro Hot in poslansko Levice Natašo Sukič. Eno podpredsedniško mesto po poslovniku pripada največji opozicijski poslanski skupini, v tem sklicu torej SDS, ki na to mesto predlaga nekdanjega vodjo poslanske skupine Krivca.

Po dnevnem redu seje bodo poslanci med mandatno-volilnimi zadevami obravnavali še predloge za izvolitev več okrajnih in okrožnih sodnikov ter tudi predlog za razrešitev ustavnega sodnika Marijana Pavčnika, ki je konec maja podal odstop oziroma zahtevo po predčasni razrešitvi s te funkcije.

Na dnevnem redu seje so tudi predloga sklepov o ugotovitvi prenehanja mandata dveh članov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija in predlog sklepa o razrešitvi člana upravnega odbora sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.