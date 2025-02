Poslanci bi ukinili problematično tarifo, kar pomeni par deset evrov nižje položnice

Državni zbor (DZ) bo danes obravnaval predlog zakona, po katerem bi gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos plačali nižjo omrežnino v najdražjem časovnem bloku. Koalicija meni, da je treba ublažiti zvišanje omrežnine predvsem za tiste, ki so vlagali v zelene tehnologije. Pravna služba DZ opozarja na morebitno ustavno spornost.

Že prejšnji teden je DZ na izredni seji ocenil, da je predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce primeren za nadaljnjo obravnavo.

Prav tako prejšnji teden je David Batič iz Agencije za energijo predlagal, da bi se število časovnih blokov na letni ravni zmanjšalo s pet na štiri, na dnevni ravni pa ob dela prostih dnevih s tri na dva.

Tarifo 1 bi izenačili z 2! Manko bi kril Eles

Omenjeni predlog zakona, ki so ga vložili poslanci koalicije in je prestal prvo obravnavo na seji DZ, v torek pa ga je ob vzdržanosti opozicije potrdil tudi pristojni odbor DZ, predvideva, da bi se tarifne postavke za obračunsko moč za gospodinjske odjemalce za januar in februar letos v časovnem bloku 1 znižale na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2.

Poleg tega se omrežnina za presežno obračunsko moč v tem obdobju gospodinjskim odjemalcem ne bi obračunala.

Predlagatelji so ocenili, da bi bilo zaradi ukrepa pobrane za 19,5 milijona evrov manj omrežnine. Manko bi po predlogu zakona kril sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles.

Odločitev popoldan

Koalicija trdi, da novi sistem omrežnine deluje zaviralno za zeleni prehod, saj se je strošek omrežnine med drugim zvišal lastnikom sončnih elektrarn. Resorno ministrstvo pravi, da so zvišanja za to skupino odjemalcev, »ki so v preteklosti sprejemali pravilne investicijske odločitve«, nesorazmerna in da jih je treba zaščititi.

Izredna seja se bo danes v DZ začela ob 9. uri, predstavite, razprave poslancev pa naj bi trajale slabih pet ur, nato bo po polurni prekinitvi sledilo glasovanje.