Poslancem podražili menzo: poglejte, kaj jedo za 7 evrov

Višjim cenam surovin in energentov so se prilagodili tudi v restavraciji Državnega zbora, kjer so nedavno dvignili cene kosil in malice. Če je še nedavno veljalo, da poslanci najceneje jedo, pa so tokrat zasolili cene tudi njim za okoli 22 odstotkov na obrok. Za kosilo je po novem treba odšteti od 7 do 8 evrov, kar je sicer še vedno ceneje, kot če bi naročili hrano v drugi restavraciji ali piceriji v okolici državnega zbora. Cenejšo hrano v hramu demokracije so nam utemeljili s tem, da njihova restavracija ne velja za tržno oziroma pridobitno dejavnost, zato je ni mogoče primerjati z zasebnimi restavracijami. »Pri oblikovanju cen proizvodov in storitev se v izračunu cene upoštevajo vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti. Restavracija v Državnem zboru tako ne ustvarja dobička, saj ne gre za pridobitno dejavnost,« pravijo.

Za kosilo je treba v samopostrežni restavraciji parlamenta odšteti 7 evr0v (pred podražitvijo 5,7 evra), cena malice je 5,5 evra (prej 4,5). V postreženem delu so cene nekoliko višje, če želite da vam hrano prinese natakar. To storitev boste doplačali z enim evrov - v tem delu cena kosila znaša 8 evrov (prej 6,5), cena malice 6,5 (prej 5 evrov). Malica pomeni glavno jed brez prilog - izbirajo lahko med dvema prilogama juha, solata in sadje/jogurt/sladica.

FOTO: Roman Šipić/ Delo

Kot je znano lahko v restavraciji državnega zbora obedujejo poslanci, zaposleni v državnem zboru in državnem svetu, predstavniki vlade, ki sodelujejo pri delu parlamenta, novinarji in snemalci, ki poročajo od tam, povabljeni gostje ... V povprečju v kuhinji državnega zbora dnevno pripravijo od 200 do 280 obrokov, odvisno od dogodkov, ki se tisti dan odvijajo.

Samopostrežni meni na dan 12. oktober, za ceno 7 evrov

Piščančji paprikaš

Krompirjevi svaljki

Juha ali solata

Sadje / jogurt / sladoled

Za dve prilogi je treba odšteti 1,5 evrov, kar pomeni, da je treba za juho, solato ali sladico odšteti približno 0,70 centov na prilogo.

Medtem ko se cene kosil višajo, tudi na račun tega, da restavracija državnega zbora nudi kakovostno in raznoliko ponudbo jedi, pri katerih, kot pravijo, uporabljajo skrbno izbrana živila in kuhajo hrano brez umetnih arom in ojačevalcev okusa, pa ostaja cena toplih napitkov, kot je kava, izjemno nizka - za kavo je treba odšteti 1 evrov, za kavo z mlekom 1,30 evra, za belo kavo 1,50 evra in za smoothie 3 evre.