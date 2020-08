Poslanca zmotil državni sekretar Mahnič. Poglejte, kaj je povedal o njem

»Naloga državnih sekretarjev za nacionalno varnost v ustavnih parlamentarnih demokracijah ni blatenje državljank in državljanov na Twitterju, kar dobesedno dnevno počne sedanji tozadevni državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. To ni naloga DS za nacionalno varnost tudi, ko državljanke in državljani udejanjajo ustavno pravico do zbiranja in združevanja (42. člen Ustave).« Tako piše v poslanskem vprašanju poslanec SD, nekoč Levice, Franc Trček.



Vlado je zato vprašal, kdaj se bo »prenehalo s tozadevnimi protiustavnimi primitivizmi, ki jih nad državljankami in državljani zganja ta vlada skozi čivke DS za nacionalno varnost? Kdo vse bo prevzel odgovornost za te primitivizme ter odstopil?«



Vlada je o očitanih dejanjih državnemu sekretarju za nacionalno varnost, gre za Žana Mahniča, odgovorila takole: »Vlada je pisno poslansko vprašanje proučila. Ustava Republike Slovenije v 39. členu zagotavlja svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.«