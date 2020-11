Poslanca Kordiša kazensko ovadili (VIDEO)

Poslanec SDS in predsednik odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravoje v današnji izjavi za medije napovedal kazenski pregon poslanca Levicezaradi kaznivega dejanja izdaje zaupnih podatkov in zlorabe uradnega položaja.Gre za izjave po zaprti seji odbora minuli teden, na kateri so govorili o varnosti na nasilnih protestih. Ker gre za podatke Sove, obstaja sum kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja, je dejal Grims.Grims je takoj za poslančevimi izjavami javnost opozoril, da Kordiš nima nobenega pooblastila, da bi lahko javnosti dajal izjave, o čem je tekla beseda na zaprti seji odbora. Kot je danes pojasnil, je tudi sam odklonil pozive, da bi po zaprti seji dal izjavo. »Gre za odnos do varovanja tajnih podatkov in da se z njimi ne manipulira. Tudi manipuliranje s tajnimi podatki je zloraba slednjih. Poleg tega gre v takem primeru tudi za zlorabo funkcije,« je opozoril Grims.Celotno izjavo Grimsa si lahko ogledate v spodnjem videu.