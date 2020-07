Poslabšanje v Sloveniji, infektologinja razkrila, kaj se je zgodilo

Domova starejših občanov v Hrastniku in Metliki zaprli za obiske

Zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom so za obiskovalce znova odprli domova starejših v Hrastniku in Metliki. V Hrastniku so namreč minuli konec tedna potrdili okužbo pri eni od zaposlenih, v Metliki pa so se za ta ukrep odločili zaradi pojava nove okužbe v občini.



V Hrastniku so bili v petek obveščeni, da je bil pri eni od zaposlenih test pozitiven. Kot je povedal direktor doma Drago Kopušar, so se takoj povezali s pristojno epidemiologinjo in domskim zdravnikom ter določili osnovne ukrepe za organizacijo dela in življenja v domu. Delavko so takoj izločili iz delovnega procesa, pri vseh stanovalcih in delavcih pa spremljajo zdravstveno stanje. Kot je Kopušar danes povedal za STA, so razmere trenutno stabilne. Čez vikend so pri stanovalcih, pri katerih je prišlo do sprememb počutja ali povišanja temperature ter tistih, ki so bili z njimi v sobi, odvzeli najmanj 13 brisov, trenutno pa še čakajo na rezultate.



Do nadaljnjega so v hrastniškem domu prepovedani obiski in vse aktivnosti, stanovalci pa se morajo zadrževati v svojih sobah oziroma v svojem nadstropju.

V DSO Metlika so ob začetku epidemije med prvimi odkrili okužene stanovalce in zaposlene, zato so ob pojavu nove okužbe v občini zelo previdni. V nedeljo so tako do preklica ukinili obiske, so zapisali na svoji spletni strani.



Po podatkih DSO so sicer imeli tam med 6. marcem in 4. junijem z novim koronavirusom okuženih skupaj 54 stanovalcev, od katerih jih je za posledicami covida -19 v navedenem obdobju umrlo 16. Po njihovih informacijah je zbolelo tudi 15 zaposlenih, zadnji pozitiven bris pa so v metliškem domu starejših zabeležili 18. maja.



Sredi maja so v DSO Metlika vnovič omogočili obiske, 9. junija pa so spet začeli sprejemati nove stanovalce. Dom sicer premore nekaj več kot 170 mest.

VIR:STA

Virus ni na dopustu

, infektologinja s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega UKC, je razkrila, da se je epidemiološko stanje glede novega koronavirusa v Sloveniji poslabšalo; en pacient je v intenzivni negi. Nazadnje je intenzivno pomoč ena oseba potrebovala 26. junija. Največ pacientov, kar 36, je bilo v intenzivni negi 10. aprila.Iz UKC LJubljana so nato na twitterju potrdili besede Logarjeve in dodali, da se pri njih zaradi covid-19 zdravi 15 ljudi.Na vprašanje, ali je virus oslabel oz. mutiral, je Logarjeva v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija odgovorila, da virusi stalno mutirajo, »vendar so te spremembe zelo majhne, da bi spremenile njegovo sposobnost razmnoževanja. Na sam potek bolezni te mutacije ne vplivajo. V primerjavi s spomladanskim obdobjem je bistveno več okužb pri mlajših, do 45. leta, pri mlajših pa je potek bolezni bistveno lažji. To so ljudje, ki so bili več na zabavah, srečanjih, so potovali v t. i. rdeče države. Gre za način vedenja.«Uradni podatki v nedeljo so bili sicer spodbudni, saj so v soboto odkrili 14 novih okužb v 560 testiranjih. Kljub temu je vladni govornikopozoril, da virus ni na dopustu in da ne počiva: »Nasprotno, zelo aktivno se je širil prav včeraj in danes. Zaznali ga bomo šele čez 5–7 dni. Druženje ljudi na zabavah, piknikih in porokah je pomemben vir novih žarišč.«Uradni podatki za nedeljo bodo objavljeni predvidoma okoli 10. ure.Epidemiološka slika v Sloveniji se zadnje tedne slabša, država je že na t. i. rumenem seznamu, število okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa presega 10.