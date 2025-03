Življenje Makedoncev v UKC Ljubljana visi na nitki: Delamo vse ...

Poškodovanca iz Severne Makedonije, ki so ju po tamkajšnjem požaru sprejeli v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, sta življenjsko ogrožena.

»Delamo vse in se maksimalno trudimo, da bi ju ozdravili,« je danes v izjavi za medije poudarila intenzivistka kliničnega centra Adela Stecher. Dolžina zdravljenja obeh bolnikov je nepredvidljiva.

Dva poškodovanca s hudimi opeklinami, gre za bolnika z večorganskimi odpovedmi

»Gre za kritične opekline s prizadetostjo dihal in multiorgansko celotnega sistema,« je pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline na UKC Ljubljana Klemen Rogelj. Poškodovanca so ob prihodu umetno ventilirali, oskrbeli vse opeklinske rane in opravili potrebne posege, nato pa nadaljevali intenzivno zdravljenje.

Letalo SV poletelo po še dva poškodovana v požaru Proti Severni Makedoniji je danes poletelo letalo Slovenske vojske, s katerim bodo na zdravljenje v Slovenijo prepeljali še dva poškodovana s hudimi opeklinami, ki sta jih utrpela v požaru v nočnem klubu v mestu Kočani, so za STA potrdili na zunanjem in obrambnem ministrstvu. Oba naj bi danes prepeljali v mariborski univerzitetni klinični center.

Rogelj je napovedal, da bosta bolnika potrebovala kirurško zdravljenje v več fazah, gotovo pa bosta utrpela dolgoročne posledice. »Gre za bolnika z večorganskimi odpovedmi,« je dejala Adela Stecher. Pojasnila je, da morajo bolnikoma zagotoviti dovolj analgezije in sedacije, torej umirjanja. Osebje jima zagotavlja 24-urno oskrbo, saj sodita v intenzivno terapijo tretje stopnje.

Pot, ki sta ju z letalom Slovenske vojske opravila iz Severne Makedonije, je bila naporna, je še pojasnila, saj je na višini težko vzdrževati vse življenjske funkcije in bolnika predihavati s kisikom.