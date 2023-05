Poškodovana jamarka Ana ni več v kritičnem stanju, jamarski reševalci potrebovali psihološko pomoč (FOTO)

Mesec dni po hudi nesreči v Vranjedolski jami blizu Cerknice smo iz ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) vendarle dobili nekoliko spodbudnejše novice o poškodovani jamarki, 33-letni Ani. Njeno zdravstveno stanje je bilo vse do zdaj zelo skrb vzbujajoče, razplet pa nepredvidljiv, saj je bila v kritičnem stanju. »Zdravstveno stanje ponesrečenke se izboljšuje in po poškodbi dobro okreva,« so nam sporočili iz UKC in potrdili, da je bila predvčerajšnjim, v sredo, z oddelka za intenzivno terapijo (CIT) premeščena na Kirurško kliniko, klinični oddelek za travmatologijo. Iz neuradni...