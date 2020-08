Posebno opozorilo za naslednje dni: Umaknite se

Napoved vremena za naslednje dni. FOTO: Arso

Pred nami je kar nekaj dni, ko so predvsem za popoldneve napovedane nevihte. Ob tem so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdali posebno opozorilo: »Ob nenadnem poslabšanju vremena gremo čim prej iz vode, saj smo v času neurja lahko izpostavljeni udaru strele, poleg tega se lahko pojavijo valovi, ki jim nismo kos.«Danes bo delno sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje (Arso). Pojavijo se lahko tudi posamezne močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnejšimi sunki vetra in manjšo točo. Nevihte se bodo predvidoma združevale v nevihtne sisteme in se zvečer pomikale proti jugovzhodu, večinoma prek Štajerske in Pomurja proti hrvaški meji. Na severovzhodu države se lahko oblikuje tudi nevihtna linija z močnejšimi sunki vetra, pa napovedujejo na portalu Neurje.si.V noči na petek naj bi se vremensko dogajanje umirilo. Zvečer in v noči na petek lahko narastejo posamezne reke predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji, ki lahko ponekod dosežejo velike pretoke. Ob močnejših nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki, mogoča so tudi lokalna razlivanja. V petek čez dan se bo vodnatost še nekoliko povečala. Ob močnejših nalivih lahko ponovno narastejo manjši vodotoki in hudourniki v več delih države, opozarja Arso.V petek bo dopoldne delno sončno, popoldne in v noči na soboto pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.V soboto in nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.