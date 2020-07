Posebna akcija Radenske za pomoč restavracijam

Na voljo 3.000 kuponov – tudi za celo družino

Vsak deseti kupon prinaša dodatno nagrado v vrednosti 30 evrov

Ob hrani se prileže steklenička Radenske. FOTO: Radenska Adriatic

Postopno sproščanje ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa je gostincem prineslo olajšanje, a že kmalu se je pokazalo, da so razmere v gostinstvu še vedno zelo negotove. Da bi poskrbeli za nekaj dodatnega optimizma, so v Radenski pripravili novo akcijo – tokrat v podporo restavracijam.»Akcija za brezplačno kavo in Radensko v izbranih kavarnah ter barih je doživela odličen odziv. Zato nadaljujemo že z novo pobudo, s katero želimo spodbuditi še hitrejše okrevanje gastro segmenta. Verjamemo, da bomo z brezplačno pijačo, tudi za celo omizje, prispevali k večjemu interesu gostov, ki jih v restavraciji čaka prijetna izkušnja, v spremstvu naših mehurčkov,« je povedalaS kuponom, ki ga dobite na spletni strani www.zaskupaj.si , vam ob obroku v eni izmed priljubljenih restavracij, ki v akciji sodelujejo, pripada brezplačna pijača blagovnih znamk Radenska ali Pepsi po vaši izbiri. Če restavracijo obiščete v družbi ali v krogu družine, pa lahko z enim kuponom brezplačno pogostite tudi vaše spremstvo – do največ štirih oseb. Trenutno je v mreži gostincev, ki so vključeni v akcijo, 60 priljubljenih restavracij po vsej Sloveniji, njihovo število pa narašča.Kupone za brezplačno pijačo je moč prejeti do 31. julija 2020, unovčiti pa do 31. avgusta 2020. Vsak deseti unovčeni kuponprinaša prav posebno presenečenje – dodaten kupon v vrednosti 30 evrov, ki ga lahko stranka po lastnih željah v enkratnem znesku izkoristi pri naslednjem obisku iste restavracije, kjer je unovčila kupon za pijačo.Privoščite si nekaj dobrega tudi vi!Obiščite spletno stran www.zaskupaj.si , razmislite, kam se boste odpravili nekaj dobrega pojest, poskrbite za izbrano družbo … in nazdravite s tremi srci!