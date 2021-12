Posavskim invalidom pletejo odejice (FOTO)

Pod okriljem Rajhenburških zank in pod vodstvom Nataše Širić poteka projekt Dekice za Posavje. Triinsedemdeset prostovoljk, ki so se v akcijo vključile prek vabila, ki ga je Širićeva objavila na družabnem omrežju, plete in kvačka odejice za invalide na vozičkih, stanovalce doma upokojencev in oskrbovance Impoljca. Ta ima tri enote, na Impoljci, v Sevnici in Brežicah.

Vanje vlagajo veliko truda.

Skupaj bodo izdelale 210 odejic. Prva pošiljka, 45 dekic za sevniški dom, je že zapakirana, za enoto Impoljca bi jih rade do 15. decembra napletle in nakvačkale 55, za dom Brežice pa jih morajo izdelati še 110, a jim zmanjkuje volne.

Zato naprošajo vse, da doma pobrskajo po omarah in prinesejo kakršne koli ostanke volne, kajti vse pride prav. »Pred dnevi je ena gospa prinesla 30 let staro volno, ki jo je našla v predalu, in to še popolnoma brezhibno,« je vesela Širićeva. Računajo tudi na donatorje, ki bi prispevali denar za volno, nekaj se jih je že oglasilo. Volno je sicer mogoče oddati ali poslati na naslove: Knjižnica Sevnica, Prešernova 1, Sevnica, Cvetlično darilni butik Nuša Polovič, Cesta prvih borcev 34, Brežice, in Trgovina Rajhenburške zanke, Trg 2, Brestanica. Tam lahko oddate tudi že narejene odejice.

Neda Busar je iz omare potegnila pozabljeno kvačko in naredila dve dekici.

Vsaka je velika meter krat meter, kar je po besedah Širićeve ravno primerno za na invalidski voziček, zanjo porabijo od 60 do 80 dekagramov volne. »Če bi to kupile, bi skupaj s poštnino zanjo odštele 5000 evrov,« pove Širićeva in dodaja, da so doslej porabile 30 kilogramov volne.

Ideja o izdelavi odejic za invalide na invalidskih vozičkih ni zrasla na zelniku Rajhenburških zank, priznavajo prostovoljke. Projekta pletenja in kvačkanja dekic se je prva lotila Meta Nelc iz Kranja in prostovoljke vabila, naj izdelajo odejice za invalide na vozičkih, ki so nastanjeni v domu v Notranjih Goricah. Med tistimi, ki so se takoj odzvale na poziv Nelčeve, je bila vsestranska sevniška rokodelka Dragica Perc. Izdelala je štiri pisane odejice. Potem pa je naključje hotelo, da je potrebovala novo kvačko, ponjo pa je odšla v trgovino Rajhenburške zanke, ki jo vodi Širićeva.

»Malo sva poklepetali, pogovor je nanesel tudi na dekice, ki jih kvačkam za Gorenjce, in rekla sem, če zrihta volno in prevzame akcijo, bom dekice izdelovala za Posavje,« pripoveduje Perčeva, ki je zdaj izdelala še dodatne tri. Kako dolgo kvačka eno, je odvisno od kakovosti in debeline volne, od vzorca, ki ga dela, in tudi od njenega počutja, saj pri tem roke zelo trpijo, v povprečju pa zanjo porabi od enega tedna do deset dni.

73 73 jih trenutno plete

in kvačka.

Perčevi, ki je doslej naredila največ odejic, priznavajo tudi, da dela najlepše in najbolj izvirne. »Pritegnejo me lepi vzorci,« pravi.«Sem tak človek, da če se spravim nekaj delat, hočem, da je to lepo izdelano.«

Če bodo Rajhenburške zanke zbrale dovolj volne, bo 210 posavskim invalidom toplo na vozičkih, še bolj pa pri srcu, saj so te odeje narejene z ljubeznijo in mislijo na sočloveka.