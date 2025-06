Posamezniki odpovedujejo kampiranje ob Bohinjskem jezeru. Je kopanje nevarno? Župan odgovarja

V zadnjih dneh je javnost vznemirila novica o morebitnih primerih zastrupitev psov na območju Bohinjskega jezera. Številni obiskovalci in lastniki hišnih ljubljenčkov so zaskrbljeni, saj se pojavljajo govorice o nevarnostih, ki naj bi pretile živalim – in morda celo ljudem – ob tem priljubljenem turističnem biseru.

V odziv na razmere smo se obrnili na župana Občine Bohinj Jožeta Sodjo, ki je za naš portal pojasnil, da konkretnih prijav zastrupitev še niso prejeli, prav tako dosedanje analize vode niso potrdile nevarnosti za kopanje. A dokler rezultati vseh preiskav niso znani, ostaja vprašanje – kaj se v resnici dogaja ob Bohinjskem jezeru?

Občina Bohinj je v zadnjih dneh preko družbenih omrežij zaznala več zapisov posameznikov, ki poročajo o zdravstvenih težavah svojih psov po obisku Bohinjskega jezera. Nekateri zapisi namigujejo na zastrupitev s cianobakterijami. Občina te zapise jemlje resno in je nemudoma pristopila k preverjanju dejanskega stanja in pridobivanju informacij od pristojnih strokovnih državnih institucij.

Bohinjski župan Jože Sodja. Foto: Igor Mali, Delo

Gospod župan, ali imate v tem trenutku že kakšne nove, bolj konkretne informacije v zvezi s sumi zastrupitev psov ob Bohinjskem jezeru?

Vse informacije so podane v uradni izjavi, ki je dostopna na naši spletni strani. Vzorci vode iz Bohinjskega jezera so že bili vzeti in poslani na analizo. Trenutno so analize v teku. Ob tem svetujemo vsem lastnikom psov in obiskovalcem dodatno previdnost, predvsem v času višjih temperatur in povečanih toplotnih obremenitev. Poskrbite, da imajo psi vedno na voljo dovolj sveže vode, da niso izpostavljeni soncu v najbolj vročem delu dneva. Zdravje in varnost vseh obiskovalcev Bohinja – tako ljudi kot živali – nam je izjemno pomembno. Zagotavljamo, da bomo še naprej spremljali stanje in izvajali vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnega in prijetnega obiska Bohinjskega jezera.

Kako nevarno je trenutno kopanje v Bohinjskem jezeru – za živali in za ljudi?

Dosedanje analize vode v Bohinjskem jezeru ne kažejo na prisotne nevarnosti oziroma ovire za kopanje ljudi in živali.

Ste morda namestili kakšne opozorilne table?

Nekatere analize vode so še v teku. Dokler nimamo končnih rezultatov in niso znana vsa dejstva, ne moremo opozarjati ljudi na do sedaj še ne pojasnjene vzroke.

Ali se na občino obračajo lastniki psov, ki sumijo, da je bil njihov pes zastrupljen? Koliko takih prijav ste prejeli v zadnjih dneh?

Občina do sedaj ni prejela nobenih prijav.

Ali je že znano, ali so prijavljeni primeri zastrupitev res povezani z območjem Bohinjskega jezera? So se vsi primeri zgodili ob vodi ali tudi drugod po občini?

Konkretne primere preverjajo pristojne službe. Uradnih podatkov še nimamo.

Ali so veterinarske službe že potrdile katerega od primerov kot dejansko zastrupitev? So bile odvzete kakršne koli laboratorijske analize tkiv ali vsebine želodca pri poginulih živalih?

Za odgovor se morate obrniti na Upravo RS za varstvo hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Je možno, da bi bile za morebitne zastrupitve odgovorne cianobakterije v vodi?

Dokler ne prejmemo končnih rezultatov analiz, ne moremo prejudicirati vzroka.

Kdaj so bila zadnja vzorčenja Agencije RS za okolje (ARSO) in ali so v načrtu dodatna, izredna testiranja?

V okviru rednih testiranj izvaja ARSO vzorčenje kopalnih voda na 14 dni. Glede morebitnih dodatnih izrednih testiranj zaenkrat nismo obveščeni.

Kakšni konkretni ukrepi se trenutno izvajajo? Ste že opravili pregled jezerske obale, travnikov, sprehajalnih poti – skupaj s policijo, veterinarji ali drugimi službami?

Pred izvajanjem dodatnih ukrepov moramo pridobiti izsledke analiz, ki bi pokazale morebitne vzroke za pretekle dogodke.

Ali občina razmišlja o začasnih opozorilih obiskovalcem in kopalcem, predvsem tistim s psi? Bi lahko bila uvedena kakšna preventivna opozorila ali začasne omejitve gibanja?

Dokler nimamo končnih rezultatov in niso znana vsa dejstva, ne moremo opozarjati ljudi na do sedaj še nepojasnjene vzroke.

Je občina Bohinj že prej beležila kakšne podobne primere sumov zastrupitev domačih živali v preteklosti?

Občina Bohinj uradno ni bila seznanjena o podobnih dogodkih v preteklosti.

Kako boste v prihodnjih dneh obveščali javnost o novih ugotovitvah? Na facebooku se namreč oglašajo tudi posamezniki, ki so odpovedali kampiranje ob jezeru zaradi trenutne potencialne nevarnosti?

O vseh ugotovitvah bomo javnost nemudoma obvestili. Trenutno pa ne obstaja razlog, da bi lahko govorili o nevarnosti kopanja v Bohinjskem jezeru oziroma o drugih omejitvah, ki bil povezane s tveganjem za nevarnost kopalcev.

