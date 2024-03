Posameznice, ki so s svojim profesionalnim delom premikale meje mogočega

Igralka in klovnesa Alenka Marinič, sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu Beti Hohler, igralka in Prešernova nagrajenka Jana Zupančič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, pesnica in Prešernova nagrajenka Miljana Cunta, solastnica podjetja Adteh Mirjana Duler, arhitektka in oblikovalka Manca Ahlin, smučarska skakalka Nika Prevc, članica Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič Rada Zergol in zdravnica in jamarska reševalka Tina Bizjak.

Vse to so nominiranke za naziv ona 365 – in vse so tudi ona 365, kot je sinoči v Mestnem gledališču ljubljanskem odločitev razglasila Sabina Obolnar, odgovorna urednica revije Onaplus. To so posameznice, ki so s svojim profesionalnim delom v zadnjem letu premikale meje mogočega ter so vir navdiha in zgled, so poudarili na slavnostni prireditvi, na kateri se je zbralo več kot 220 uglednih gostov, vodila pa sta jo igralec Matej Puc in novinarka Dela Vesna Milek.

Urednica Oneplus Sabina Obolnar je poudarila, da se resnično velika dejanja ne merijo. FOTO: Dejan Javornik

»Resnično velika dejanja se ne merijo, ampak se jim izreka spoštovanje. Zato letos ne govorimo o Onini lestvici, na kateri se razporejajo klini, temveč o Oninem svetu, prostoru sodelovanja, rasti in presežkov. Naše odločitve ne gre razumeti kot morebitno neodločnost, katero žensko zares izpostaviti – prav nasprotno, gre za jasno odločenost, ki pritrjuje življenjskemu vodilu letošnjih nominirank: solidarnost, delo za skupnost in zavedanje, da smo del celote,« je pojasnila Sabina Obolnar.

Od filozofinje do zdravnice Prvi naziv ona 365 je leta 2011 za leto prej pripadel filozofinji in sociologinji dr. Renati Salecl, leto pozneje je bila izbrana Jožica Maučec Zakotnik, nato smučarka Tina Maze, pesnica in prevajalka Jolka Milič leta 2014, leta 2015 je bila nagrajena nevrologinja Ninna Kozorog, predsednica društva SOS Maja Plaz je postala ona 365 leta 2016, chefinja Ana Roš leta 2017, nato pisateljica Desa Muck 2018., leta 2019 so se poklonili pravnici dr. Sari Ahlin Doljak, leta 2020 so kot ono desetletja počastili Jožico Maučec Zakotnik, leta 2021 so bile nagrajene medicinske sestre. Leta 2022 je postala ona 365 novinarka in voditeljica Erika Žnidaršič, lani pa zdravnica Eva Pogačar.

Želeli preseči individualizem

V duhu sestrstva in medsebojne podpore žensk so tako letos za zmagovalke razglasili vseh deset kandidatk, z izborom pa so želeli tudi preseči individualizem, kar so po svoje poudarjale tako rekoč vse nominiranke. Prav o problemu vsiljenega individualizma in krilatice, da mora vsak poskrbeti le zase, sta med drugim spregovorila mlada človeka, ki ju gostijo v zadnji Oniplus, dijak Marko Engelman in študentka Ela Potočnik.

»Mladi čutijo globoko osamljenost in trpijo zaradi številnih duševnih stisk. Naše socialne strukture so se razgradile,« je odgovorna urednica v svojem govoru povzela misel, ki vsekakor vzbuja skrb. »Da, tudi mladi pogrešajo skupnost in čas je, da se pogovorimo o odnosih,« je dodala.

Direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša je med drugim poudarila, da prav principi, ki jih poosebljajo nominiranke izbora Ona 365, predstavljajo našo prihodnost. »Rušijo stereotipe o tem, kakšna bi morala biti njihova vloga, in dokazujejo, da imajo svoj glas, ter se odlikujejo na vseh področjih, na katerih delujejo.« Slavnostna govornica je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in direktorica Dela Nataša Luša FOTO: Dejan Javornik

Uredništvo revije Onaplus je letos že štirinajstič pripravilo izbor, v katerem predstavljajo posameznice, ki so s svojim delovanjem ali izraženimi stališči zaznamovale minulo leto; ženske, ki v svoje delo vpletajo visoke profesionalne in poklicne standarde ter pri tem navdušujejo z uspehi s širšimi družbenimi učinki. Žirijo, ki je opravila izbor desetih posameznic, pri delu katerih je v letu 2023 prepoznala te presežke, poleg Sabine Obolnar sestavljata še urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin ter filozofinja in publicistka Valentina Smej Novak.