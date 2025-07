Portorožani opozarjajo na glasno glasbo iz lokalov, z občine jim odgovarjajo

Prebivalci Portoroža tudi letošnje poletje opozarjajo na komaj vzdržne razmere zaradi čezmernega hrupa iz tamkajšnjih gostinskih lokalov. V pismu, naslovljenem na Slovenske novice, izražajo razočaranje nad dolgotrajnim spregledovanjem njihovih opozoril in prošenj ter pozivajo, naj se meritve hrupa izvajajo neposredno pred lokali, in ne na bolj oddaljenih križiščih, kot je to praksa doslej.

Prebivalci Portoroža se pritožujejo zaradi hrupa iz tamkajšnjih gostinskih lokalov. FOTO: Blaž Samec

»Kljub temu da že leta prebivalci Portoroža opozarjamo in prosimo zaradi hrupa lokalov v poletnih mesecih, se v vsem tem času ni zgodilo nič. V posmeh vsem naporom za omejitev hrupa tako časovno kot po jakosti je Občina Piran na svoji spletni strani objavila, da bo merila hrup na križiščih, ne pa pred lokali, ki hrup povzročajo,« so zapisali v pismu, v katerem zaradi strahu ostajajo anonimni. »Po našem vedenju nihče od prebivalcev ni nikoli izpostavil hrupa zaradi ceste, ampak izključno zaradi nabijanja elektronske in druge glasbe, ki onemogoča normalno bivanje v naših lastnih domovih,« so zapisali. »Domačini vsakič znova polagamo upe v novega župana, da bo premogel toliko integritete, da bo presekal prakso dopuščanja prekomernih obremenitev s hrupom, pa se vsakič znova uštejemo.«

Nekateri si želijo mirno poležavanje na soncu, drugi uživajo v nočnih zabavah. FOTO: Voranc Vogel

Občina Piran pri določitvah mikrolokacij upošteva stroko in uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju, ki določa, kako se mesta ocenjevanja določijo. »Mikrolokacije treh merilnih postaj za hrup so bile skrbno izbrane s strani izvajalca meritev, podjetja Alfa Proxima iz Ljubljane. Iste je lani izbral tudi ZVD Zavod za varstvo pri delu Ljubljana – Center za fizikalne meritve, Laboratorij za okoljske meritve. Gre za lokacije: prva je križišče Koprska cesta-cesta Obala pri hišni št. 47, druga je križišče Stara cesta-cesta Obala, nasproti taksi postaje, kjer se začenja območje nastanitvenih (hoteli) oziroma bivalnih enot (hiše, stanovanja), in tretja je začetek Senčne poti. Raven hrupa se meri pred najbližjimi stanovanjskimi objekti, ki jih povzroča vir hrupa,« odgovarjajo s piranske občine. »Lokacije določa zakonodaja v skladu z uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju in mednarodnim standardom SIST ISO 1996-2, ki določata ocenjevanje kazalnikov hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori.«

Lani dve meritvi

Na vprašanje, ali so meritve na izbranih lokacijah letos pokazale prekoračitve dovoljenih vrednosti, iz kabineta župana Andreja Korenike odgovarjajo: »Od dneva, ko so bile tri merilne postaje postavljene, 15. julija 2025, še ni bila prekoračena raven hrupa,« navaja Vesna Pinter Stojnić. Občina nobenemu lokalu v Portorožu ni izdala dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom. Kar pomeni, da ne presegajo mejnih vrednosti, ki veljajo za območja s III. stopnjo varstva pred hrupom, med 6. in 18. uro je dopustna raven največ 58 decibelov; od 18. do 22. ure največ 53; ponoči, med 22. in 6. uro, pa hrup ne sme preseči 48 decibelov. Kazni za takšne prekrške znašajo med 83 in 208 evri. Za javne prireditve na navedenem območju (do 8 ur) je ponoči dovoljeno 75 dBa, 80 dBa zvečer, podnevi pa 80 decibelov.

Župan Andrej Korenika FOTO: Piran.si

Na očitke, da so lanske meritve hrupa pokazale presežene mejne vrednosti, ukrepov pa ni bilo, pojasnjujejo: »Občina je lani izvedla dve napovedani meritvi, 17. in 18. avgusta 2024, na istih lokacijah, kot so letos postavljene merilne postaje. Mejne vrednosti so bile nekoliko presežene. Gostince smo pozvali, naj prilagodijo raven hrupa določilom uredbe – znižajo hrup na dovoljeno raven.«