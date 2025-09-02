BLIŽA SE VELIKI DAN

Poroka leta: za skrito Vilo Tartini bosta premier in vplivnica odštela 12.000 evrov (FOTO)

Med tovrstnimi posestvi jih za ohcet največ izbere Brdo in Vilo Bled.
Fotografija: Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje. Foto: JGZ Brdo
Odpri galerijo
Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje. Foto: JGZ Brdo

sasa-bojc
Saša Bojc
02.09.2025 ob 05:40
sasa-bojc
Saša Bojc
02.09.2025 ob 05:40

Zaradi poroke premiera Roberta Goloba (58 let) in Tine Gaber (39) to soboto se je v središču pozornosti javnosti znašla Vila Tartini ob strunjanski obali. Protokolarni objekt, ki od originalne vile iz leta 1700 nosi predvsem ime, je za širšo javnost odprt šele zadnja štiri leta in je večinoma zaseden z zasebnimi dogodki, najpogosteje v poletnih mesecih. Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje, za dve prenočitvi, dve suiti in štiri dvoposteljne sobe (brez gostinskih storitev) pa zaračunajo 12.000 evrov.

Tudi grof Stadion

Vila Tartini danes skupaj s Posestvom Brdo pri Kranju, Gradom Strmol in Vilo Bled sodi pod okrilje Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo), a je kot protokolarni objekt slabo znana. Njeno upravljanje je v celoti prevzela država oziroma JGZ Brdo po poteku 10-letne najemne pogodbe s Termami Krka. Poročiti se je sicer mogoče na vseh štirih protokolarnih posestvih; v zakonski stan pospremijo okoli 60 parov na leto, ti pa največkrat izberejo Brdo in Vilo Bled. Slednja najpogosteje očara tujce in tukaj so gostili najdražje poroke doslej, vendar ne zaradi lokacije, ampak želja naročnikov, še dodajajo v JGZ Brdo. Slovenski mladoporočenci si za večno zaobljubo pogosteje izberejo Brdo.

60 PAROV letno se poroči na protokolarnih posestvih.

Območje Tartinijeve vile so kot primerno za poselitev prepoznali že v antiki, ko je na njenem mestu verjetno stala vila rustika, Tartinijevi pa so si jo izbrali za poletno rezidenco po vzoru bogatih beneških sodobnikov, medtem ko so stalno domovali v središču Pirana ob starem mandraču, ki so ga pozneje zasuli in uredili v osrednji piranski trg.

Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje. Foto: JGZ Brdo
Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje. Foto: JGZ Brdo
Vilo je za njimi podedovala družina Vatta, leta 1900 jo je kupil grof Stadion, do povojnega časa pa je večkrat menjala lastnike in najemnike, je brati v zapisu umetnostne zgodovinarke Sonje Ane Hoyer, ki je napisala doktorat o Tartinijevi hiši v Piranu. Kako je bilo videti strunjansko posestvo v 18. stoletju, kjer naj bi otroška leta preživel skladatelj in violinist Giuseppe Tartini (1692–1770), je mogoče deloma razbrati s stenske poslikave v tako imenovani sobi vedut v prvem nadstropju Tartinijeve hiše. Poslikava hiše se v nasprotju z oljčnimi nasadi, solinskimi polji, cerkvijo Marijinega prikazanja ter zalivom ni ohranila, o njeni podobi pa pričajo fotografije piranskega fotografa Alfreda Pettenerja, prav tako razstavljene v hiši, ki je v lasti Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran. Prenovljeno so za obiskovalce odprli leta 2020.

Tipični primer s konca 50. let

Med letoma 1956 in 1958 je na mestu strunjanske vile zrasla novogradnja, ki po oceni Hoyerjeve sodi med tipične primere arhitekture s konca 50. let pri nas. Zasnovala sta jo Plečnikov učenec Vinko Glanz, avtor stavbe slovenskega parlamenta, ki je urejal in obnavljal tudi druge protokolarne objekte in pripadajoče parke, med drugim dvorec Brdo pri Kranju, vili Podrožnik in Bled, ter pionirka krajinske arhitekture pri nas, diplomantka Ivana Vurnika arhitektka Juta Krulc. Poleg parka Vile Tartini je preurejala površine na Posestvu Brdo ter na desetine družinskih vrtov po Sloveniji, skupno naj bi se podpisala pod okoli štiristo večinoma zasebnih vrtov in zasaditev. Glanz in Krulčeva sta pri zasnovi Vile Tartini izhajala iz zgodovinske situacije.

Na strunjanskem posestvu naj bi otroška leta preživel Giuseppe Tartini.

Upoštevani so bili osnovni tloris prvotne baročne palače s poudarjenim osrednjim delom – stavba je sestavljena iz prednjega in zadnjega dela z notranjim zelenim atrijem v sredini – pa tudi že historična terasasta zasnova vrta oziroma dostop do hiše, ki stoji na dvignjenem platoju. Za visokim kamnitim zidom so se ohranili podobne sprehajalne poti s pergolo, ki jih je še videti na starih fotografijah, ter kamnito stopnišče, ki je od pomola med visokima cipresama vodilo do cerkvice sv. Bassa. Čeprav je bila ta porušena, je bil originalni tloris prvotnega opečnatega tlaka vključen v vrtno ureditev. Terasasti vrt je vpisan tudi v register kulturne dediščine kot spomenik lokalnega pomena. 

Fotografija vile s cerkvico sv. Bassa iz prve polovice 20. stoletja, ki je del razstave v Tartinijevi hiši v Piranu. Foto: last Pomorskega muzeja Sergeja Mašera Piran
Fotografija vile s cerkvico sv. Bassa iz prve polovice 20. stoletja, ki je del razstave v Tartinijevi hiši v Piranu. Foto: last Pomorskega muzeja Sergeja Mašera Piran

Na poslikavi v sobi vedut (Stanza delle vedute) v Tartinijevi hiši je prikazano njihovo strunjansko posestvo z nekdanjo cerkvico, oljčnikom ter Stjužo (danes pomemben del Naravnega rezervata Strunjan), kjer je bila nekoč tudi ribogojnica. Foto: Arhiv Tartinijeve Hiše/Vanja Bončina
Na poslikavi v sobi vedut (Stanza delle vedute) v Tartinijevi hiši je prikazano njihovo strunjansko posestvo z nekdanjo cerkvico, oljčnikom ter Stjužo (danes pomemben del Naravnega rezervata Strunjan), kjer je bila nekoč tudi ribogojnica. Foto: Arhiv Tartinijeve Hiše/Vanja Bončina

Vila Tartini stoji tik ob Strunjanskem zalivu, v skritem kotičku slovenske obale ob Krajinskem parku Strunjan. FOTO: Instagram, Vila Tartini
Vila Tartini stoji tik ob Strunjanskem zalivu, v skritem kotičku slovenske obale ob Krajinskem parku Strunjan. FOTO: Instagram, Vila Tartini

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Vila Tartini arhitektura kulturna dediščina JGZ Brdo vila bled Strunjan poroka Tina Gaber Robert Golob

Priporočamo

Prižgani oranžni alarmi! Vremenoslovci opozarjajo na nevihte in ekstremno količino padavin
Astrološki znak, ki ga čaka naporen september
Poroka leta: za skrito Vilo Tartini bosta premier in vplivnica odštela 12.000 evrov (FOTO)
Premium
Mamo njunih otrok pobil s kovinsko palico, nato trdil, da jo je pretepel sosed

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Prižgani oranžni alarmi! Vremenoslovci opozarjajo na nevihte in ekstremno količino padavin
Astrološki znak, ki ga čaka naporen september
Poroka leta: za skrito Vilo Tartini bosta premier in vplivnica odštela 12.000 evrov (FOTO)
Premium
Mamo njunih otrok pobil s kovinsko palico, nato trdil, da jo je pretepel sosed

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.