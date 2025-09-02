Poroka leta: za skrito Vilo Tartini bosta premier in vplivnica odštela 12.000 evrov (FOTO)

Zaradi poroke premiera Roberta Goloba (58 let) in Tine Gaber (39) to soboto se je v središču pozornosti javnosti znašla Vila Tartini ob strunjanski obali. Protokolarni objekt, ki od originalne vile iz leta 1700 nosi predvsem ime, je za širšo javnost odprt šele zadnja štiri leta in je večinoma zaseden z zasebnimi dogodki, najpogosteje v poletnih mesecih. Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje, za dve prenočitvi, dve suiti in štiri dvoposteljne sobe (brez gostinskih storitev) pa zaračunajo 12.000 evrov.

Tudi grof Stadion

Vila Tartini danes skupaj s Posestvom Brdo pri Kranju, Gradom Strmol in Vilo Bled sodi pod okrilje Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo), a je kot protokolarni objekt slabo znana. Njeno upravljanje je v celoti prevzela država oziroma JGZ Brdo po poteku 10-letne najemne pogodbe s Termami Krka. Poročiti se je sicer mogoče na vseh štirih protokolarnih posestvih; v zakonski stan pospremijo okoli 60 parov na leto, ti pa največkrat izberejo Brdo in Vilo Bled. Slednja najpogosteje očara tujce in tukaj so gostili najdražje poroke doslej, vendar ne zaradi lokacije, ampak želja naročnikov, še dodajajo v JGZ Brdo. Slovenski mladoporočenci si za večno zaobljubo pogosteje izberejo Brdo.

60 PAROV letno se poroči na protokolarnih posestvih.

Območje Tartinijeve vile so kot primerno za poselitev prepoznali že v antiki, ko je na njenem mestu verjetno stala vila rustika, Tartinijevi pa so si jo izbrali za poletno rezidenco po vzoru bogatih beneških sodobnikov, medtem ko so stalno domovali v središču Pirana ob starem mandraču, ki so ga pozneje zasuli in uredili v osrednji piranski trg.

Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje. Foto: JGZ Brdo

Tipični primer s konca 50. let

Vilo je za njimi podedovala družina, leta 1900 jo je kupil grof, do povojnega časa pa je večkrat menjala lastnike in najemnike, je brati v zapisu umetnostne zgodovinarke, ki je napisala doktorat o Tartinijevi hiši v Piranu. Kako je bilo videti strunjansko posestvo v 18. stoletju, kjer naj bi otroška leta preživel skladatelj in violinist(1692–1770), je mogoče deloma razbrati s stenske poslikave v tako imenovani sobi vedut v prvem nadstropju Tartinijeve hiše . Poslikava hiše se v nasprotju z oljčnimi nasadi, solinskimi polji, cerkvijo Marijinega prikazanja ter zalivom ni ohranila, o njeni podobi pa pričajo fotografije piranskega fotografa, prav tako razstavljene v hiši, ki je v lasti Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran. Prenovljeno so za obiskovalce odprli leta 2020.

Med letoma 1956 in 1958 je na mestu strunjanske vile zrasla novogradnja, ki po oceni Hoyerjeve sodi med tipične primere arhitekture s konca 50. let pri nas. Zasnovala sta jo Plečnikov učenec Vinko Glanz, avtor stavbe slovenskega parlamenta, ki je urejal in obnavljal tudi druge protokolarne objekte in pripadajoče parke, med drugim dvorec Brdo pri Kranju, vili Podrožnik in Bled, ter pionirka krajinske arhitekture pri nas, diplomantka Ivana Vurnika arhitektka Juta Krulc. Poleg parka Vile Tartini je preurejala površine na Posestvu Brdo ter na desetine družinskih vrtov po Sloveniji, skupno naj bi se podpisala pod okoli štiristo večinoma zasebnih vrtov in zasaditev. Glanz in Krulčeva sta pri zasnovi Vile Tartini izhajala iz zgodovinske situacije.

Na strunjanskem posestvu naj bi otroška leta preživel Giuseppe Tartini.

Upoštevani so bili osnovni tloris prvotne baročne palače s poudarjenim osrednjim delom – stavba je sestavljena iz prednjega in zadnjega dela z notranjim zelenim atrijem v sredini – pa tudi že historična terasasta zasnova vrta oziroma dostop do hiše, ki stoji na dvignjenem platoju. Za visokim kamnitim zidom so se ohranili podobne sprehajalne poti s pergolo, ki jih je še videti na starih fotografijah, ter kamnito stopnišče, ki je od pomola med visokima cipresama vodilo do cerkvice sv. Bassa. Čeprav je bila ta porušena, je bil originalni tloris prvotnega opečnatega tlaka vključen v vrtno ureditev. Terasasti vrt je vpisan tudi v register kulturne dediščine kot spomenik lokalnega pomena.

Fotografija vile s cerkvico sv. Bassa iz prve polovice 20. stoletja, ki je del razstave v Tartinijevi hiši v Piranu. Foto: last Pomorskega muzeja Sergeja Mašera Piran

Na poslikavi v sobi vedut (Stanza delle vedute) v Tartinijevi hiši je prikazano njihovo strunjansko posestvo z nekdanjo cerkvico, oljčnikom ter Stjužo (danes pomemben del Naravnega rezervata Strunjan), kjer je bila nekoč tudi ribogojnica. Foto: Arhiv Tartinijeve Hiše/Vanja Bončina