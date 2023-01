Poročni sejem le brez odvetnikov

Po nekaj letih premora je minulo nedeljo v motelu Čarda v Nemčavcih pri Murski Soboti potekal 5. poročni sejem ali, kot so ga poimenovali organizatorji, predstavitev Sanjske poroke 2023. Predstavilo se je okoli 20 slovenskih in hrvaških ponudnikov storitev in izdelkov za pripravo tega življenjskega obreda. Med obiskovalci je bilo največ parov, ki se nameravajo poročiti v bližnji ali daljni prihodnosti.

»To je priložnost za zbiranje informacij, ogled vsega, kar je v trendu, novega in tudi razburljivega,« so nam povedali prireditelji, motel Čarda. Na ogled so bili pogrinjki, zlatarji so pokazali poročne prstane, fotografi albume, polne lepih spominov na minule poroke, poročni saloni so pripeljali najnovejše kreacije ženskih in moških poročnih oblek. Cvetličarji so predstavili cvetlične dekoracije in balonske okrasitve, na voljo so bile tudi pokušine poročnih tort in peciv slaščičarjev ter ponudnikov cateringa. Kozmetičarke so marsikoga poskusno naličile ali svetovale pri poročni manikuri in pedikuri. Tam so bili tudi številni glasbeniki, ki mladoporočence pospremijo v skupno življenje, ponudniki šotorov, ozvočenj. V nasprotju s prejšnjimi poročnimi sejmi pa je tokrat manjkal priljubljeni duhovnik evangeličanske cerkve Simon Sever iz ECO Bodonci, ki je običajno bodočim zakonskim parom predvsem govoril o tem, kako potekajo ekumenske poroke, kajti prav na severovzhodu države, kje živi največ pripadnikov Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Sloveniji, imajo veliko mešanih zakonov. Na takšnih porokah sta običajno prisotna duhovnika obeh veroizpovedi, ki jima pripadata nevesta in ženin.

Slišali pa smo tudi pripombo mladcev, kako je »škoda, da se ni pojavil niti en odvetnik, saj so dandanes redki zakoni, ki dolgo trajajo«.