Poročne listine za dolgoletne pare

Med jubilanti so bili tudi dva bisernoporočenca in en par, ki praznuje železno poroko.

Ob praznovanju vsakoletnega občinskega praznika občine Križevci pri Ljutomeru v vaškem jedru v Križevcih pripravijo srečanje starejših občanov in zakonskih jubilantov, ki praznujejo okroglo obletnico poroke. Tovrstno srečanje z roko v roki pripravijo občina, društvo upokojencev in župnija Križevci. Ker pa je zaradi epidemije covida-19 lanska prireditev odpadla, je bila letošnja toliko bolj slovesna.Tako so na svečan način podelili zakonskim jubilantom poročne listine. Letos so se na enem mestu zbrali zakonski jubilanti iz lanskega leta in letošnji. Med zlatoporočenci lanskega leta je bilo na seznamu kar 12 zakonskih parov, letos pa 10. Zaradi bolezni in drugih zadržkov se sprejema vsi niso mogli udeležiti. Med jubilanti so bili tudi dva bisernoporočenca in en par, ki praznuje železno poroko. Lepe želje in besede za skupno zakonsko pot sta jim namenila župan mag.in župnikPoudarila sta, da so za vsakega zakonca potrebni resnična ljubezen, prijateljstvo, spoštovanje, zvestoba, iskrenost in nesebičnost, ki jih v zakonu dajeta en drugemu, da drugemu ne storita ničesar slabega. V vsakem zakonu sta vztrajanje, medsebojna ljubezen. Vsi zakonski jubilanti so dokaz prave in trdne vezi. Skupaj so prehodili skupno zakonsko pot, ki je bila velikokrat na preizkušnji, a spomini na poroko so še danes živi. Včasih so bile z ljubeznijo zaceljene rane, vso to so premagali z obiskom svete maše v domači župnijski cerkvi v Križevcih ter z molitvijo.Ob druženju, obujanju spominov so nekateri celo zaplesali ob domači glasbi – glasbenem kvartetu članov iz treh narodno-zabavnih ansamblov. Soorganizator prireditve je bilo gasilsko društvo Logarovci. Po srečanju so vsi skupaj z lepimi spomini odšli na svoje domove.