Poročilo NLZOH razkriva, kakšno je koronastanje v Sloveniji

Zadnje poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 861 primerov različice delta. V zadnjem obdobju, od 25. julija do 1. avgusta, so potrdili 299 primerov, kar predstavlja 99 odstotkov sekvenciranih vzorcev.



Delta različica je bolj nalezljiva kot ostale različice, zato tudi v nacionalnem laboratoriju pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, naj se cepijo čim prej, saj polno cepljeni razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.



V NLZOH so med 10.600 vzorci iz letošnjega leta zaznali 62 različic novega koronavirusa. Različico alfa (angleška) so doslej zaznali v 5096 vzorcih, od tega v zadnji seriji sekvenciranja v NLZOH poročajo o enem primeru. Različico beta (južnoafriška) so doslej potrdili pri šestih osebah, prav tako pri šestih osebah gamo (brazilska). V obdobju od 25. julija do 1. avgusta bete in game niso potrdili. Znano, kje je delte največ

V zadnjem obdobju po potrjenih primerih različice delta izstopajo tri statistične regije. 80 primerov so potrdili v podravski regiji, 68 v gorenjski in 46 primerov v jugovzhodni statistični regiji. V gorenjski in jugovzhodni regiji je v vseh obdobjih skupaj potrjenih največ primerov te različice. Podatki Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) za zadnje obdobje sekvenciranja še niso na voljo.



NLZOH ter IMI sta skupaj doslej v Sloveniji doslej potrdila 1460 primerov delte in 10 primerov delte plus, 10.784 primerov alfe, 29 bete in devet primerov game. Eto so potrdili v 48 primerih, joto v sedmih in različico B.1.1.318 v 19 primerih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: