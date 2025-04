Poročali smo o nevarnosti katastrofe v nedeljo, oglasila se je ugledna profesorica z Biotehniške fakultete

Konec tega in v začetku prihodnjega tedna se obeta vdor hladnega zraka, ki lahko povzroči spomladansko pozebo v nasadih in s tem veliko gospodarsko škodo. Nasade je mogoče zaščiti, strokovnjaki svetujejo oroševanje, ogrevalne sisteme, vetrnice in dimljenje ter uporabo biostimulantov na podlagi aminokislin ali na podlagi alg.

Zadnja leto se v Sloveniji skoraj vsako leto srečujem s pomladanskimi pozebami, ki prizadenejo različne sadne vrste v različno velikem obsegu. FOTO: Dariusz Banaszuk Getty Images

Eden izmed najučinkovitejših načinov boja proti izgubi pridelka zaradi nizkih temperatur je oroševanje, ki pa ima tudi določene omejitve, je v pregledu ukrepov za zaščito pridelka pred pozebo zapisala profesorica na Biotehniški fakulteti Metka Hudina. »Za pravilno oroševanje je potrebna zadostna količina vode. Oroševanje je učinkovito le ob brezvetrju oz. le ob zelo šibkem vetru,« je opozorila. Dodala je, da v primeru nepravilnega oroševanja lahko škodo še povečamo.

Zadnja leto se v Sloveniji skoraj vsako leto srečujem s pomladanskimi pozebami, ki prizadenejo različne sadne vrste v različno velikem obsegu.

Uporabite ogrevalne sisteme

Eden od možnih ukrepov proti pozebi so tudi ogrevalni sistemi, pri čemer morajo grelna telesa zaradi velikih toplotnih izgub oddajati bistveno več toplote, kot se jo dejansko izgubi iz sadovnjaka ponoči. »Zaradi teh izgub je ta način zaščite izjemno drag. Uporabljamo lahko peči na različna goriva, kot so: olje, plin, briketi, drva itn.,« je zapisala profesorica. Dodala je, da se pogosto uporabljajo tudi parafinske sveče, ki pa so zelo drage in primerne le za kratkotrajne in zanesljive pozebe, njihov učinek pa je optimalen le ob brezvetrju.

Ob inverziji se mogoče pozebo preprečiti tudi z uporabo horizontalnih vetrnic, ki mešajo hladnejši zrak pri tleh s toplejšim zrakom višje, vendar so vetrnice, kot navaja Hudina, učinkovite le, ko hitrost vetra ne presega 2,5 metra na sekundo. Dimljenje sadovnjakov medtem ustvarja umetno meglo, ki zadržuje toploto v nasadu. »Ta metoda je danes zastarela in za okolje škodljiva, saj so jo uporabljali predvsem za preprečevanje pozeb v dolinah v brezvetrju,« je zapisala v sporočilu za javnost.

Med možnostmi pa sta tudi uporabo biostimulantov na podlagi aminokislin ali na podlagi alg.