Silna gneča pred trgovinami: Kača pločevine povsod, ljudje na robu z živci (FOTO)

Kdor se bo danes odpravil proti nakupovalnim središčem, mu bo verjetno žal časa, ki ga bo moral nameniti čakanju na vrsto. Na twitterju smo našli fotografijo z Rudnika, s katere je razvidno, kako dolga je vrsta vstop v trgovino.

Že sinoči so ljudje poročali o prometnem infarktu pred nakupovalnimi središči. Tako je zapisala ena od uporabnic (nelektorirano): »Ljudje. A uganete, kdo je budala, ki je danes šla na Rudnik in še v BTC? Seveda jaz. Vsi, ki smo rinili tja, si zaslužimo trpljenje, ki smo ga bili deležni, ker smo totalne budale. Ustja pekla so šoping center. Kača pločevine povsod, parkingov ni, gneča povsod, ljudje so na robu z živci.«

Gnečo tradicionalno povzroča predpraznični čas, letos pa jo dodatno ustvarja vladni odlok, ki omejuje število kupcev v trgovinah. »Gneče v trgovinah so namreč te dni nepopisne in praznično nakupovanje ne sme postati razlog za povečanje okužb,« so v vladi pojasnili, zakaj so omejili število kupcev.

Če se odpravljate proti nakupovalnim središčem, si torej vzemite dovolj časa in zvrhano mero potrpežljivosti. Promet bo namreč vse do novega leta zgoščen tudi v njihovi okolici.

Danes bodo trgovine zaprle svoja vrata prej kot običajno. Na spodnji povezavi preverite, do kdaj bodo danes odprte.

Zaradi praznikov in počitnic v večini evropskih držav bo promet povečan od Avstrije proti meji s Hrvaško, kjer se bodo predvsem ta konec tedna podaljšale čakalne dobe za vstop v Slovenijo in izstop iz nje. Kolona vozil se že zgoščuje predvsem na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Metlika in Slovenska vas.

