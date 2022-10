Popravek k članku: »Očitki o izsiljevanju gradbincev«

Novinar Tomica Šuljić je v svojem članku z naslovom "Očitki o izsiljevanju gradbincev", objavljenem v časopisu Slovenske novice dne 1. 9. 2022 in portalu slovenskenovice.si dne 3. 9. 2022 , neresnično zapisal, da naj bi bil Zoran Poglajen "znan po tem, da je pred leti kot predsednik Nogometnega društva Črnuče s službenega elektronskega naslova dobavitelje medicinske opreme prosil za sponzoriranje tega kluba«. Zoran Poglajen nikoli ni bil predsednik NK Črnuče, prav tako ni nikoli novačil nikogar za sponzoriranje citiranega športnega društva. Avtor Tomica Šuljić je očitno to informacijo napačno povzel iz članka z naslovom "Selitev bolnikov v varnejše prostore še dlje", ki je bil dne 12. 11. 2013 objavljen v časopisu Dnevnik in je dostopen na naslednji elektronski povezavi: https://www.dnevnik.si/1042612767. Citirane navedbe v zadnjem odstavku članka v Dnevniku se namreč nanašajo na g. Smiljana Mekicarja in ne na g. Zorana Poglajna.

Zoran Poglajen,

po pooblaščeni ODVETNIŠKI PISARNI UŠENIČNIK ŽAGAR d.o.o.