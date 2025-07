Popotnico, ki je videla že pol sveta, Slovenija popolnoma očarala (FOTO)

Britanska popotnica, ki je obiskala že 87 držav po svetu in kar 44 v Evropi, je s sledilci delila svoje mnenje o destinacijah na Stari celini. Nekatere države so jo navdušile bolj, kot je pričakovala, druge veliko manj, nekje ji je bila všeč hrana, spet drugje narava …

Seveda se na seznamu znašla tudi Slovenija, in sicer jo je 31-letna Reanna označila kot državo z najlepšo naravo. »Če sem iskrena, me je Slovenija povsem navdušila. Je zelo mala, a narava in pokrajina sta čudoviti kamorkoli v državi se odpraviš,« je strnila Reanna.

Morda nekoliko presenetljivo pa je bila vse prej kot navdušena nad našimi južnimi sosedi, kamor se letošnje poletje zgrinjajo množice slavnih in bogatih z vseh koncev sveta. Popotnica je Hrvaško označila kot najbolj precenjeno, se pa, kot kaže zaveda njene priljubljenosti, saj je hitro dodala: »Ne sovražite me, mi pač ni bila noro všeč.« »Menim, da je v Evropi veliko več lepših kotičkov in resnično ne razumem vsega navdušenja glede Hrvaške,« je še dodala 31-letna popotnica, ki se je na svoje prvo potovanje z nahrbtnikom na ramenih odpravila pri rosnih 18 letih.

V Evropi jo je sicer najbolj prepričala Švica, ki jo je označila za najlepšo državo na stari celini, najbolj podcenjena pa se ji zdi Bosna in Hercegovina, kjer so jo najbolj navdušile nizke cene, čudovita pokrajina in odlična hrana, čeprav je kot državo z najboljšo kulinariko kljub temu raje izbrala Italijo.

Najlepše Bohinjsko jezero

V Sloveniji se je Reanna, kot kaže, najdlje zadržala na severnem delu, ali pa jo je ta zgolj najbolj očaral. Z oceno 9,5 od deset je namreč ocenila Bohinjsko jezero, za katerega je zapisala, da se je vanj zaljubila. »Vsak dan se mi je zdelo lepše,« je še dodala. Točko manj si je prislužil slap Savica, z oceno 8 pa je Britanka ocenila Blejsko jezero, ki je bilo zanjo preveč obljudeno.

Ljubljani je prav tako prisodila osem točk in dodala, da jo je naša prestolnica povsem presenetila, saj da običajno ne mara mest, v Ljubljani pa se je počutila varno, zdela se ji je čista in čudovita. Prav tako osem točk je prejelo jezero Jasna, pol točke manj pa naravni rezervat Zelenci.