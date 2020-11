Popolno zaprtje države? Minister naj bi predlagal prav to

Bo slovenska vlada zaostrila ukrepe za zajezitev koronavirusa? To naj bi po poročanju 24ur predlagal minister za zdravje, sicer iz vrst Desusa,. Menil naj bi, da je bilo rahlo sproščanje minuli teden neprimerno in da bi bilo treba ukrepe zaostriti.Vladi naj bi predlagal popoln »lockdown« kot je bil spomladi, kar pomeni zaprtje skoraj vseh trgovin, šolanje na daljavo, preživljanje časa doma. V nasprotnem primeru, kot poroča televizija, naj ne bi bil več pripravljen opravljati ministrskega dela.Za Gantarjem naj bi po poročanju POP TV trdno stala strokovna skupina za covid-19. Kot smo poročali, je vodjapopoldan dejala, da so v skupini proti sproščanju ukrepov V nedeljo so po vladnih podatkih opravili 2063 testov na novi koronavirus in potrdili 464 novih okužb, pozitivnih je bilo torej 22,49 odstotka testov. Umrlo je 24 bolnikov s covidom-19 , v bolnišnicah so jih zdravili 1143, 190 jih je potrebovalo intenzivno nego.Kako naprej, naj bi vlada odločila proti koncu tedna.