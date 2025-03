Popoln razkol: Kordiša nagnali iz Levice, zdaj napovedal tole

»Po pričakovanju je vodstvo Levice z orodjem disciplinske komisije izključilo vodjo Levega krila, poslanca Miho Kordiša,« so sporočili iz Levega krila.

Na odločitev se ne bodo pritožili, so dodali in še: »Socialisti smo želeli politični dogovor v Levici, da bi lahko delovala kot politična domovina za vse odtenke rdeče, v kateri bi si lahko prizadevali za socialistično gibanje na terenu in se borili za program, ki smo ga ljudem obljubili na volitvah. Dobili smo grobo javno obračunavanje in čistko, izgon aktivistov in strokovnih sodelavcev ter izdajo najbolj zvestih volivcev, podpornikov in zaveznikov. Žal.«

Ustanovitev socialistične stranke

Pravijo, da je edina pot, ki jim ostaja, da ustanovijo samostojno stranko.

Miha Kordiš ustanavlja socialistično stranko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Do tega trenutka se nas je zbralo že 500 tovarišic in tovarišev, ki smo naprej obdani z zavezniki v družbi. Na terenu že lep čas gradimo socialistično gibanje: angažiramo se za sindikalno delo, sodelujemo z napredno civilno družbo, organiziramo se na ulici. V parlamentu zagovarjamo socialistična programska stališča in vlagamo akte skupaj z levimi gibanji, od zaščite javnega zdravstva do minimalne plače in mirovništva. Skratka: borimo se za vsebine, za kar so nas ljudje izvolili.«

»Socialisti zahtevamo mir in zahtevamo blaginjo; solidarnost in skupnost sta naši gesli, za katerima stojimo. In vztrajali bomo, dokler kapitalizma ne odpravimo. V naraščajoči militarizaciji in razslojevanju družbe smo edini politični odgovor, ki pohod vojne, fašizma in revščine lahko zavre. Sredina, ki ga sprovaja ali omogoča, ga ne more.«