Popoln dvojček za aktivno življenje

Med delovnimi obveznostmi, družinskimi izzivi in željo po kakovostno preživetem prostem času se zdi, da je vsak trenutek dragocen. Prav zato Samsung prinaša novi dvojec naprav, ki sta popolna spremljevalca za vse, ki živijo aktivno in veliko delajo na poti: Galaxy Z Fold6 in Galaxy Watch Ultra.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine Samsung