Popoln družinski zimski izlet! Smučišče Zatrnik odpira proge za začetnike

Na zimske radosti vabi naravna snežna odeja, ki je omogočila ureditev sankaške proge in proge ob vlečnici Zajček. Na smučišču obratuje tudi okrepčevalnica. Družinsko smučišče Zatrnik pri Gorjah je primerno za smučarje začetnike, mladino in idealno za prve zavoje otrok, saj otroške vlečnice Medo, Bambi in Zajček pripeljejo na vrh smučarskih prog, dolgih 170, 130 in 70 metrov.

Na Zatrniku nudijo individualne in skupinske tečaje smučanja, ki jih vodijo učitelji Smučarskega kluba Bled. Na smučišču je na voljo tudi izposoja smuči, smučarskih palic, smučarskih čevljev ter čelad za otroke in odrasle.

Imetniki kartice Julijske Alpe: Bled, ki jo gostje, nastanjeni pri partnerskem ponudniku Turizma Bled, ki na Bledu prenočijo najmanj trikrat, prejmejo brezplačno, lahko na Zatrniku koristijo ugodnosti, in sicer 15-odstotni popust za poldnevno in celodnevno smučarsko vozovnico, 20-odstotni popust za izposojo opreme ter 10-odstotni popust za gostinsko ponudbo v gostilni Zatrnik Pr' Jagru.

Do Zatrnika se lahko vse do 2. marca odpeljete z Bled ski busom, organiziranim prevozom do smučišč v Kranjski Gori, na Pokljuki in Voglu. Za postanke na trasi Pokljuka, ki vključuje tudi Zatrnik, se je mogoče dogovoriti individualno z voznikom. Za zagotovitev sedeža je obvezna prijava prek spletnega obrazca do 20. ure na dan pred odhodom.