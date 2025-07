Popoldanske nevihte lahko znova presenetijo: možni so močni nalivi in celo sodra

Po več dneh nestabilnega vremena niti danes ni pričakovati večjih sprememb. Vremenoslovci opozarjajo, da bo ozračje nestanovitno predvsem popoldne, saj se v višjih plasteh še naprej zadržuje hladen in vlažen zrak, kar pomeni visoko verjetnost za nastanek krajevnih ploh in neviht.

Kot poročajo meteorologi, bodo nevihte danes nastajale po vsej državi. Zaradi šibkega vetra bodo razmeroma stacionarne ali pa se bodo premikale zelo počasi. Takšne vremenske razmere pogosto prinašajo močne nalive, na nekaterih območjih pa je možna celo sodra, poroča portal Neurje.si.

Nekoliko večja verjetnost za razvoj neviht se danes obeta v Furlaniji - Julijski krajini, kjer se lahko popoldne razvije lokalno neurje, ki lahko doseže tudi slovensko ozemlje. Kljub temu večjih posebnosti po napovedih vremenoslovcev ni pričakovati.

Po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) bo danes deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, v sredini dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Proti večeru se bo vreme nekoliko izboljšalo – od severozahoda se bo začelo jasniti.

Temperature bodo ostale prijetne, z najvišjimi dnevnimi vrednostmi med 20 in 25 stopinjami Celzija, na Primorskem pa do okoli 27 stopinj.

Vikend: sonce, oblaki in nekaj neviht

Vremenski obeti za konec tedna prinašajo nekoliko več stabilnosti, a brez možnosti padavin vendarle ne bo šlo.

Sobota se bo začela delno jasno, več oblakov bo na severovzhodu, ponekod bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer pa lahko znova nastanejo plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo zjutraj med 8 in 14 °C, čez dan pa med 22 in 28 °C.

V noči na nedeljo in v nedeljskem jutru bodo krajevne padavine možne predvsem na Primorskem, čez dan bo spremenljivo oblačno z možnostjo ploh in neviht po vsej državi. Še naprej bo pihal jugozahodni veter.

