Temperature do 31 °C, popoldne možna neprijetna presenečenja

Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem zvečer šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 °C.

Jutri bo sončno, burja na Primorskem bo dopoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 29 °C.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo sončno. Sredi dneva se bodo v krajih severno od nas začele pojavljati krajevne nevihte, ki se bodo popoldne širile proti jugovzhodu. Zapihal bo severni do severovzhodni veter.

Jutri bo sončno, v Kvarnerju bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Obeti

V sredo in četrtek bo pretežno jasno in spet toplejše, v četrtek popoldne bo v notranjosti nekaj ploh in neviht.