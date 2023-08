Zaradi poplav mnogi ne morejo v službo. Kaj to pomeni za delavce in delodajalce?

Zaradi poplav, ki so v minulih dneh zajele Slovenijo, mnogi delavci ne morejo na delo, nekatera podjetja pa sploh ne obratujejo. Delovna zakonodaja za tovrstne primere predvideva več možnosti: odsotnost z dela zaradi višje sile ali zaradi posebnih okoliščin, čakanje na delo, letni dopust in neplačani dopust.

Marsikje delavci v teh dneh zaradi ujm in poplav niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin delovno mesto predčasno zapustili. Številni bodo odsotni tudi v prihodnjih dneh.

Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče

Skladno s tem so na ministrstvu za delo objavili pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče. Delovna zakonodaja, osrednji je zakon o delovnih razmerjih, predvideva več možnosti za primere odsotnosti in nemožnosti opravljanja dela ter tudi za namen opravljanja drugega dela ali dela na drugem kraju, so poudarili.

Delavcem in delodajalcem so na področju odsotnosti z dela na voljo instituti odsotnost z dela zaradi višje sile; odsotnost z dela zaradi posebnih okoliščin (hujša nesreča, ki zadene delavca); čakanje na delo, ko delodajalec ne more zagotavljati dela; izraba letnega dopusta in neplačani dopust, so našteli.

Z vidika organizacije dela sta po njihovih navedbah pomembni predvsem možnost začasne spremembe vrste in kraja opravljanja dela oziroma odreditev drugega dela in dela na domu ter odreditev dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče.