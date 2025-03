Poplave leta 2023: nesreča spletla posebno vez

Posledice poplav, ki so avgusta 2023 za sabo pustile pravo razdejanje, so v veliki meri odpravljene. Reševalne akcije, v katerih so nesebično sodelovali številni prostovoljci, pa so dokaz, da je moč v skupnosti. Ujma je povezala tudi novomeško tovarno zdravil Krka in podjetje KLS z Ljubnega.

Savinjčane je ujma zelo prizadela – njihov proizvodni objekt je bil v celoti poplavljen. Na pomoč jim je priskočilo kar 130 Krkinih delavcev, ki so se vključili v večmesečno sanacijo. Krkaši so ob poplavah sprva pomagali pri čiščenju proizvodnih prostorov, nato pa pri obnovi poškodovanih strojev.

Pred dnevi so v Krki gostili najbolj zaslužne sodelavce KLS, ki so skupaj s krkaši reševali poplavljeno podjetje.

Nesebična pomoč je povezala zaposlene obeh podjetij, ki nista poslovno povezani. Stkali sta trdne vezi sodelovanja in solidarnosti, predvsem pa dokazali, da je v slogi moč in da pomoč ni le enkratno dejanje, ampak naložba v dolgoročno stabilnost skupnosti. Lani se je KLS ob ogledu obnovljenih proizvodnih prostorov na Ljubnem Krki s plaketo zahvalil za izjemno podporo pri obsežni sanaciji, pred dnevi pa so v Krki gostili najbolj zaslužne sodelavce KLS, ki so skupaj s krkaši reševali poplavljeno podjetje.

Kot je poudaril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, se prava vrednost sodelovanja največkrat pokaže, ko se skupnost znajde v stiski: »V uničujočih poplavah sta solidarnost in odgovornost podjetij dobili poseben pomen. Skupaj s KLS Ljubno smo dokazali, da lahko podjetja s svojo organiziranostjo, viri in strokovnim znanjem bistveno prispevamo k hitrejši obnovi in ponovni vzpostavitvi normalnega življenja.«

220 delovnih dni so opravili prostovoljci.

Vse pod vodo

V Krki po pozivu Gospodarske zbornice Slovenije k pomoči prizadetim v poplavah niso oklevali. Nemudoma so se odločili pomagati podjetju KLS Ljubno. Njihov proizvodni obrat je bil poplavljen od višine 1,5 do skoraj dveh metrov. To pomeni, da so bili vsi stroji pod vodo, ki je nanosila tudi mulj in ostalo nesnago. Kljub kolektivnemu dopustu in remontnemu delu, ki je moralo teči, jim je v Krki uspelo sestaviti ekipo sodelavcev iz različnih tehničnih služb in informacijske tehnologije. Pomagalo je 130 krkašev. Osredotočili so se na obnovo strojev in elektronskih komponent. Njihove pomoči je bilo skupno za okoli 220 delovnih dni.

»Zelo sem vesel, da nam je uspelo s Krkino ekipo razviti tako veliko zaupanje in medsebojno spoštovanje, ki nas krepi in nam daje voljo za premagovanje težav,« poudarja ustanovitelj podjetja KLS Ljubno Bogomir Mirko Strašek.

Dobršno mero nesebične pomoči so v tistih avgustovskih dneh pokazali tudi Krkini gasilci. Devet članov Industrijske gasilske enote Krka (IGE Krka) se je tri dni po naravni katastrofi, ko je bilo stanje na terenu resnično kaotično, odpravilo v Luče, kjer so skupaj z drugimi gasilci, vojaki in prostovoljci očistili 11 stanovanjskih objektov, elektrarno, tri obrate manjših podjetij in več drugih objektov v zaselku Struge. Pri reševanju po vsej Sloveniji so na lastno pobudo pomagali še mnogi drugi Krkini zaposleni.