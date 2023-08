Delovna akcija na dan solidarnosti je potekala tudi na Sneberskem nabrežju v Ljubljani, kjer je voda z muljem zalila tako rekoč celotno naselje 40 hiš oziroma 80 bivalnih enot, saj gre za dvojčke. Prišlo je veliko prostovoljcev, ki so kopičili vse, kar je uničila. S krajani sta se srečala tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo o sanacijskih ukrepih spregovoril na današnji novinarski konferenci, in Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Moste-Polje. Po županovih besedah z lokalno skupnostjo sodelujejo pri organizaciji brezplačnega odvoza vseh gradbenih odpadkov, dogovorili so se tudi,...