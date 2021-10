Poostren nadzor nad PCT: takšne so ugotovitve inšpektorjev

Zdravstveni inšpektorat RS in Finančna uprava RS (Furs) zaostrujeta nadzor spoštovanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani. Po vsej državi so danes inšpektorji preverjali izpolnjevanje ukrepa zlasti v gostinskih lokalih. Po poročanju TV Slovenija so v 1.607 nadzorih ugotovili 131 kršitev.

Kje naj bi šlo za manjše nepravilnosti, so večinoma izrekali opozorila. Po poročanju nacionalke, se bodo k zavezancem, ki so jih v preteklosti že preverjali, še vrnili.

Gostinci sicer preverjanje pogojev v večini pozdravljajo.

Zdravstveni inšpektorat je sicer napovedal poostren nadzor pogoja PCT zlasti v soboto in nedeljo. Njegovi inšpektorji izvajajo nadzor predvsem v zdravstveni, vzgojno-varstveni ter vzgojno-izobraževalni dejavnosti, v dejavnosti higienske nege in nastanitveni dejavnosti s pripadajočo gostinsko ponudbo.