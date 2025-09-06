Spet križi in težave z avtobusnimi prevozi

Vsako leto septembra, ko se ljudje z dopustov vrnejo v ustaljeni ritem življenja, se to pozna tudi na cestah in drugih javnih površinah ter krajih. Nenadoma je treba zjutraj in popoldan ponovno stati v kolonah na mestnih vpadnicah, težko je dobiti parkirno mesto, prav tako prosti sedež na avtobusu ali vlaku. Vse to pa ljudem kravžlja živce.

Vsako leto po koncu počitnic so težave še posebno v javnem prometu. Tako se vsaj zdi po objavah na družbenih omrežjih. Večinoma se hudujejo tisti, ki morajo, da bi prišli v šolo ali službo, najprej dlje preživeti na avtobusu. Ti da vozijo preredko, ob neustreznih urah, posledično je na njih gneča, vsi potniki ne dobijo sedeža, vroče je in zadušljivo, če avtobus nato obtiči v gneči na cesti, je vse skupaj še slabše.

Zmanjka sedišč

»Da pridem v šolo, se do Novega mesta peljem z avtobusom vsak dan. Zadnje čase pa je avtobus do mesta in za nazaj zmeraj tako nabito poln, da moram celo pot stati. To je 15 minut stanja v eno smer. Vsak mesec plačam 25 evrov za avtobusno vozovnico, kar za dijaka ni malo denarja. Realno se mi bolj splača, da se peljem s kolesom, pa je zastonj in mi vzame okoli 30 minut, pa še ni mi treba čakati na avtobus po šoli ali upati, da ne bo zamude,« si je na spletu denimo dušo olajšal nezadovoljni dijak, ki so ga drugi spletni uporabniki sicer opomnili, da 15 minut stanja pa res ni veliko. »Sam sem se v Ljubljani vozil po uro in pol v vsako smer, pa sem 90 odstotkov časa moral stati, s prestopanjem in hojo do šole,« je denimo pod objavo zapisal eden, druga pa dodala še nasvet: »Plačevala sem sto in več evrov in občasno stala 40 minut. Sedi na stopnice.«

S tem, ko nevarno tečejo čez tire, prihranijo minuto do dve. FOTO: Dejan Javornik

V čem je težava, da je avtobus proti Novemu mestu ves čas tako zelo poln, smo povprašali pri prevozniku, ki ga je v objavi na spletu omenil nezadovoljni uporabnik, pri Nomagu pa so nam odgovorili, da s težavami na omenjenem območju niso seznanjeni, letos ob začetku šolskega leta da so prejeli izredno malo pritožb uporabnikov, saj so se na vrnitev otrok in mladostnikov v šole dobro pripravili.

Neusklajeni vozni redi

A opisana težava dolenjskega dijaka ni edina. Na naše uredništvo se je obrnila tudi ogorčena bralka, ki za pot v službo in iz nje uporablja javni prevoz. Najprej avtobus do železniške postaje, nato vlak do končne destinacije. »Vsako jutro ljudje iz Zagorja potujejo z avtobusom proti železniški postaji, da bi ujeli glavni regionalni vlak za Ljubljano, ki odpelje ob 5.58. Težava je v tem, da avtobus na glavno avtobusno postajo Zagorje pripelje šele ob 5.52, nato pa nadaljuje pot proti železniški postaji. Posledično pride praviloma prepozno. Ker prestop ni usklajen, potniki, med katerimi so mlade mamice, študenti in starejši delavci, vsakodnevno tečejo čez tire, saj uporaba nadhoda (stolpa) vzame preveč časa. Gre za razlike minuto do dve, ki pa pomenijo, da bi vlak že zamudili. To nevarno početje se dogaja sleherni dan,« je zapisala v elektronskem pismu.

Po koncu počitnic so težave še posebno v javnem prometu. Največ kritik je na premalo avtobusov in preveliko gnečo. V Nomagu pravijo, da je letos bistveno manj pritožb.

S podjetja Nomago so odgovorili tudi na njihove težave in pritožbe. »V Zasavju smo v zadnjem letu uvedli nekatere nove linije, posledično se je povečala tudi frekvenca prevozov, ki v večini primerov znaša zgolj še 20 minut. Na liniji Orehovica pri Izlakah–Zagorje imamo ob delavnikih vzpostavljene povezave, ki si sledijo na 20 minut, skupno pa je na tej liniji potnikom od zgodnjih jutranjih do poznih večernih ur na razpolago kar 43 odhodov. Potnikom, ki želijo v jutranjih urah v Zagorju prestopiti na vlak, priporočamo linijo, ki na postajališče Zagorje ob Savi ŽP prispe ob 5.28,« so zapisali pri Nomagu.