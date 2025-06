Ponosna Eva Irgl v družbi podmladka naravnost žarela (FOTO)

»Včeraj sem se v Ljubljani udeležila ustanovnega kongresa podmladka stranke Mladi Demokrati in jih kot podpredsednica stranke tudi nagovorila,« je ob zbirki fotografij zapisala Eva Irgl.

Na ustanovni kongres so bili povabljeni vsi podmladki strank. Udeležili pa so se ga podmladki: NSi, SLS, SD, Fokus, Pirati. Lepo je bilo videti mlade, ki se vedno bolj zavedajo, da je le pot sodelovanja in povezovanja tista, ki nas pelje navzgor,« je dodala in podmladku zaželela srečno.

Mladim Demokratom bo predsedoval Gašper Krč, ki je v govoru na ustanovnem kongresu podaril, da mladi nočejo več čakati na priložnost, ampak jo želijo ustvariti.

Za mlade, z mladimi, od mladih

Mladi Demokrati želijo postati odprt prostor za vse mlade - ne glede na njihove poglede, ambicije ali življenjske poti, so sporočili iz stranke. »Njihov program temelji na načelu Za mlade, z mladimi, od mladih, kar pomeni, da si bodo prizadevali za vključevanje mladih v oblikovanje politik, ki odražajo resnične potrebe njihove generacije,« so dodali.

Temeljni program pokriva področja gospodarstva in zaposlitev, stanovanjske problematike, duševnega zdravja, kulture in identitete, izobraževanja, digitalizacije in infrastrukture ter kmetijstva in podeželja. Na podlagi teh področij delovanja bodo oktobra na programskem kongresu predstavili širši program ukrepov, so napovedali.

»V stranki Demokrati verjamemo, da so mladi motor sprememb, ki prinaša sveže ideje, energijo in pogum. Imajo drugačen pogled na svet, ki ne sloni na delitvah, ampak na sodelovanju,« je ob ustanovitvi podmladka dejal predsednik Demokratov Anže Logar.