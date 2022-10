Ponos kraja in vez med generacijami

V središču Šenčurja so slovesno odprli Blagnetovo hišo in Medgeneracijski center. Ob tej priložnosti je župan Ciril Kozjek povedal, da je Blagnetovo hišo občinski svet leta 2012 razglasil za kulturni spomenik lokalnega pomena. Hiša je bila v preslabem stanju, da bi jo obdržali. Pridobili so več gradbenih dovoljenj in jo znova postavili po nekdanji podobi, del kulturne dediščine pa so ohranili v novi stavbi.

Šenčurjani so pridobili pomembne prostore. FOTO: Janez Kuhar

Pogodbena vrednost je znašala nekaj več kot 624.000 evrov, za opremo pa so namenili še 40.000 evrov. Spodnji del Blagnetove hiše bo namenjen raznim dogodkom, v dveh galerijah prvega nadstropja pa bo prostor za stalni razstavi. Poleg domačije so na mestu gospodarskega objekta zgradili nov objekt, v katerem je danes Medgeneracijski center. Vložili so 410.000 evrov, od tega so nekaj več kot 96.000 evrov nepovratnih sredstev pridobili v okviru razpisa Eko sklada. Za opremo so namenili 156.000 evrov, iz LAS Gorenjske košarice pa so dobili 85.000 evrov nepovratnih sredstev.

V spodnjem delu je sejna soba, kjer že dve leti potekajo seje občinskega sveta, v prvem nadstropju so trije prostori, in sicer pisarna Društva upokojencev Šenčur, soba za mlade in računalniška soba. Župan Ciril Kozjek je prepričan, da sta Blagnetova hiša in Medgeneracijski center v ponos Šenčurju in bosta postala pomembna povezava med vsemi generacijami. Objekt je blagoslovil šenčurski kaplan Martin Leban, trak pa sta poleg župana slovesno prerezala še članica sveta KS Šenčur - Srednja vas Jana Umnik Lešnik in Dejan Bogataj iz Gorenjske gradbene družbe.