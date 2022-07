Ponoči Kras zajela fronta z dežjem, a za danes grozi burja

V boj z obsežnim požarom, ki na goriškem Krasu pustoši že več kot teden dni, se bo danes podalo 1500 gasilcev iz vse države, napoveduje uprava za zaščito in reševanje. Kot so zjutraj sporočili iz CZ severne Primorske, se je ponoči izvajalo gašenje posamičnih žarišč in polivanje ter čiščenje robov požarišč. Brezpilotni letalnik Slovenske vojske je opravil pregled požarišča. Na terenu je bilo 1.070 gasilcev iz šestih gasilskih regij, pripadniki Slovenske vojske, policija, enote nujne medicinske pomoči ter drugi pripadniki civilne zaščite.

Okrog 4. ure je območje prešla fronta z dežjem. Danes bodo gasilske enote nadaljevale z delom na terenu, pričakuje je predvsem intenzivno zalivanje roba požarišča.

Napovedana je burja

V soboto je 1071 gasilcem in okoli 300 pripadnikom drugih služb ob najmočnejši pomoči iz zraka doslej razmere vendarle uspelo nekoliko umiriti. Glavnina intervencij je v soboto potekala na območju Opatje Selo-Temnica-Miren ter Železna vrata-Trstelj, je na Twitterju sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Pristojni so glede napovedi za danes previdni, tudi zaradi napovedane burje.