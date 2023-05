Huda ura povzročila razdejanje na pokopališču (FOTO)

V nedeljo zvečer je nekatere dele Slovenije zajelo neurje z močnimi nalivi. Zalivalo je garaže, kleti, sprožilo se je kar nekaj plazov . Na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje poročajo, da je bilo najhuje na vzhodnem delu države.

​

Kaj se je dogajalo?

Pozno popoldan je neurje povzročalo težave v Celju, na območju občine Gornji Grad, pa tudi v Kidričevem. Sredi noči pa so klicali na pomoč gasilce v Majšperku, ker so morali gasilci posredovati v dveh gospodarskih objektih, na eni farmi in v petih stanovanjskih objektih. Čistili so tudi cestišče Grdina-Kosovo sedlo, na Kupčinjem Vrhu in Stopercah pa so se sprožili trije plazovi.

Nekaj čez polnoč so na pomoč gasilce klicali tudi v občini Lenart, v občini Juršinci pa so morali gasilci posredovati v naseljih Hlaponci, Juršinci in Gabrnik. Gasilci so razžagali drevo, ga odstranili in očistili cestišče. Cestišče so čistili v Juršincih in Gabrnik, kjer je na dvorišče naneslo blato in gramoz.

Na pokopališču Gabrsko, v Trbovljah, se je zaradi zamašenega prepusta, hudourniška voda razlivala po grobovih. Gasilci PGD Trbovlje mesto, PGD Dobovec in PGD Zagorje mesto, so s protipoplavnimi vrečami in pregradami preusmerili vodo v strugo. S potopnimi črpalkami se črpa voda iz bazena, ki se je naredil pred prepustom, da se strojno očisti prepust. V Strmcu, pri Svetem Florjanu, pa je plaz delno zasul traktor, ki je bil parkiran ob gospodarskem objektu. 18 metrov dolg in šest metrov širok plaz so gasilci prekrili folijo. Lastnik pa bo v prihodnjih dneh sam očistil okolico traktorja in ga prestavil.

Nekatere poti so zaradi varnosti zaprli. FOTO: Roman Turnsek

Med drugim so namestili vreče peska in regulirali tok vode v čim večjem obsegu. FOTO: Roman Turnsek

Kaj pa vreme?

Danes bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. Na Primorskem bo pihala čez dan šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Po podatkih agencije so zaradi padavin nekoliko narasle reke v porečju Drave, Savinje in Save Bohinjke ter reke v Zasavju in Posavju. Včeraj so se pretoki večinoma zmanjševali, a naj bi po napovedih v noči na ponedeljek ob močnejših nalivih spet lahko narasle in grozile, da se ponekod razlijejo. Danes naj bi se stanje normaliziralo.