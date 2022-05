Ponoči jih je streslo trikrat! Je tudi vas vrglo pokonci?

V četrtek ponoči, natančneje ob 23.14, so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Litije, 25 km vzhodno od Ljubljane. Sledila sta še dva popotresna sunka, ob 23.25 z magnitudo 0,8 in ob 23.52 z magnitudo 1,2. Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci širše okolice Litije, poročajo na uradu za seizmologijo.

Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Tudi oba popotresa so čutili nekateri prebivalci.