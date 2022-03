Ponoči je treslo, potres so čutili nekateri prebivalci

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 22.53 zabeležili potresni sunek magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče 38 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Dol pri Litiji.

Intenziteta v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, tresenje tal pa so čutili posamezni prebivalci Dol pri Litiji in do 12 km oddaljenih okoliških naselij, poroča urad za seizmologijo agencije za okolje.

Če ste zaznali potres, lahko izpolnite vprašalnik na spletni strani.