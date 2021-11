Ponekod močno sneži, ponoči se bodo padavine še okrepile

Ponekod po državi sneži. Kot poroča Prometno-informacijski center za državne ceste, se na višjeležečih predelih sneg že oprijema vozišč. Svetujejo, da se vozniki na pot odpravijo s primerno zimsko opremo in prilagodijo hitrost razmeram na cestah.

Na Twitter računu Neurje.si so sicer objavili tudi video iz višje ležečega kraja Davča, v občini Železniki, kjer močno sneži.

Agencija za varnost prometa je že popoldne svetovala vsem udeležencem prometa, da pred odhodom na pot spremljajo razmere na cestah, saj se bodo vremenske razmere ta konec tedna ponekod močno spreminjale. »Poskrbite za lastno varnost in s tem tudi za varnost drugih. Ne bodite vzrok za prižig intervencijskih luči,« so pozvali na agenciji.

Glede na aktualne napovedi agencije za okolje se bodo ponoči padavine spet nekoliko okrepile. Po nižinah bo večinoma deževalo. Na severu bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 600 metrov, občasno pa lahko tudi nižje. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem od 8 do 11 stopinj Celzija.

Kaj nas čaka v soboto in nedeljo?

V soboto bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Na severu bo sprva tudi po nižinah lahko snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja začela dvigovati. Na Primorskem in deloma Notranjskem bo pihal veter južnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem od 11 do 14 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.

Na agenciji za varnost prometa opominjajo, da je treba vozilo pred potjo dobro pripraviti, očistiti stekla in svetlobno opremo, obvezna je tudi zimska oprema. Vozniki morajo prilagoditi hitrost razmeram, še posebej v času megle, poledice, dežja, sneženja in zmanjšane vidljivosti. Alkohol in hitrost sta pogosto najbolj usodna kombinacija, so opozorili.

»Vozite na ustrezni varnostni razdalji, tako bo ustreznejša tudi vaša zavorna pot. Poskrbite za pripenjanje z varnostnim pasom na vsaki, tudi najkrajši, poti in za vse potnike v vozilu. Ne uporabljajte mobilnega telefona med udeležbo v prometu. Varujte najbolj izpostavljene v prometu z zmerno in spoštljivo vožnjo,« so poudarili na agenciji.