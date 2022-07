Ponekod maske od danes spet obvezne: preverite, kje

Iz UKC Maribor in UKC Ljubljana so javnost obvestili o spremenjenih pravilih za vse obiskovalce in paciente. Čeprav je vlada konec maja sprejela sklep, s katerim je odpravila še zadnje ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom, pa se zaradi naraščajočega števila okužb pravila ponekod spreminjajo.

V UKC Ljubljana obvezne maske, trikrat tedensko testiranje hospitaliziranih

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so maske od danes ponovno obvezne za vse osebe (uporabnike, zaposlene, dijake, študente, obiskovalce, izvajalce del …) ob vstopu in v zaprtih skupnih prostorih UKC Ljubljana, kjer oseba ni sama. Med zaprte prostore so vključeni tudi administrativni prostori, pisarne, predavalnice, so zapisali v UKC Ljubljana.

Mask v UKC ni treba nositi otrokom do dopolnjenega šestega leta, osebam z omejitvami, ki zaradi svoje bolezni maske ne morejo ustrezno uporabljati, tolmačem znakovnega jezika in v lokalih s hrano in pijačo za mizami.

Prav tako je obvezno razkuževanje rok ob vstopu v UKC Ljubljana, v skladu z možnostmi pa je treba zagotavljati fizično distanco.

Obiski na posameznih oddelkih se izvajajo v skladu z navodili, objavljenimi januarja letos. V primeru izbruha okužb na kliničnem oddelku lahko vodstvo oddelka po lastni presoji obiske začasno še dodatno omeji.

Trikrat tedensko testiranje hospitaliziranih

V UKC Ljubljana ponovno vzpostavljajo presejalno testiranje asimptomatskih hospitaliziranih pacientov, in sicer trikrat tedensko. Za paciente je testiranje obvezno pred ambulantnimi preiskavami, kjer je večja možnost tvorbe aerosola.

Uporaba zaščitnih mask obvezna za vse paciente v UKC Maribor

Uporaba zaščitne maske je obvezna za vse paciente, ki se gibajo po bolnišnici, so sporočili iz UKC Maribor. Prav tako je obvezna uporaba zaščitne maske zaposlenih ob stiku z bolniki. Ta navodila ne veljajo za paciente urgentnega centra.

Iz UKC Maribor naročene paciente s povišano temperaturo in/ali znaki okužb dihal prosijo, da v prostore UKC Maribor ne vstopajo, temveč prej pokličejo v ambulanto oziroma obvestijo tiste, kjer so naročeni, in upoštevajo njihova navodila.

Obiski so omogočeni le z uporabo mask v porodnišnici, vendar so omejeni zgolj na eno zdravo odraslo osebo. Na ostalih oddelkih v UKC Maribor ostaja omejitev obiskov nespremenjena – obiski se za zdaj dovolijo izjemoma in maksimalno eni zdravi osebi v primeru hospitalizacije mladoletnika, hospitalizacije odraslih nad sedem dni, obiska kritično bolnih in paliativnih pacientov ne glede na trajanje hospitalizacije, izjeme se določijo po presoji lečečega zdravnika. Če je obisk dovoljen, obiskovalcu ni treba izpolnjevati pogoja PCT, sta pa potrebna nošenje zaščitne maske med obiskom ter razkuževanje rok pred vstopom v prostor.

Omejitev obiskov v Izoli, Novi Gorici, Murski Soboti

Zaradi naraščanja števila covidnih bolnikov na infekcijskem in internem oddelku velja prepoved obiskov v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Izjemoma so obiski iz pietetnih razlogov mogoči po dogovoru z lečečim zdravnikom.

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica je konec junija spreminja režim obiskov. Tamkajšnje bolnike lahko za 15 minut v torek, četrtek, nedeljo ali med prazniki od 15.30 do 16.30 naenkrat obišče le ena zdrava oseba, pri tem pa mora v vseh prostorih bolnišnice uporabljati zaščitno masko, so sporočili iz bolnišnice. V intenzivni enoti, na pediatričnem oddelku, v porodnišnici in na oddelku v Stari Gori so obiski dovoljeni vsak dan.

Obiske so omejili tudi v izolski bolnišnici – vstop je dovoljen le enemu zdravemu obiskovalcu.