Na Veliki Planini svež sneg, a kot pravi Gregorčič, zimske razmere ne bodo dolgo trajale (FOTO)

Portal Meteoinfo Slovenija poroča o sneženju v višjeležečih krajih, predvsem na severu Slovenije. Objavili so fotografijo z Velike Planine, kjer so še pred dnevi poročali o cvetočih travnikih z žafrani.

Meteorolog Branko Gregorčič pravi, da ne bo zapadlo veliko snega, saj bodo padavine v naslednjih urah ponehale. V naslednjih dneh pa bo povečini suho.

Le na Kaninu in na Kredarici je ponoči zapadlo okoli 10 centimetrov snega, tako da ga je na Kredarici zdaj 190 cm, kar pa je skoraj meter manj od dolgoletnega povprečja za ta čas, pravi Gregorčič.

FOTO: Velika Planina

Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh?

Sprva so bile zjutraj krajevne padavine pogoste, popoldne pa bo dež oslabel in večinoma ponehal. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno oblačno, še bo možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 11 do 17, na Primorskem ob šibki burji do 20 stopinj Celzija.

V soboto se bo razjasnilo. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh. Jutro bo sveže, čez dan pa bo postopno topleje.