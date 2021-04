Takšne spremembe nas čakajo s ponedeljkom

Odprtje teras lokalov



Dovoljeno zbiranje ljudi

Vlada je maturante uvrstila med prednostne skupine za cepljenje. FOTO: Shutterstock

S ponedeljkom začnejo veljati nekatere spremembe, ki bodo delu Slovencev omogočile obisk teras in vrtov gostinskih obratov, vlada pa je sprejela tudi spremembo glede prepovedi zbiranja ljudi, ki tudi začne veljati 19. aprila.V osmih statističnih regijah (pomurski, podravski, koroški, zasavski, posavski, gorenjski, goriški in obalno-kraški) bo od 7. do 19. ure dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Strežba bo dovoljena le za mizami in ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra in najmanj tri metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ štiri osebe. Zaposleni in gostje morajo ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi. V notranjost lokala lahko gostje vstopijo le za uporabo toaletnih prostorov, seveda z masko na obrazu. Gostje morajo zapustiti terase in vrtove gostinskih obratov najpozneje do 19.30.Terase lokalov bodo lahko odprte le, če se bodo zaposleni enkrat tedensko testirali na novi koronavirus. Izjemoma so tisti zaposleni, ki so cepljeni proti covidu 19 ali so prebolevniki.Potem ko je ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja, je vlada sprejela odločitev, da bo od ponedeljka med izjeme prepovedi shodov dovoljeno zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih (na podlagi prijave pristojni policijski postaji oziroma dovoljenja pristojne upravne enote). Število udeležencev shodov je omejeno na 100. Število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine. Za vse je obvezna uporaba zaščitnih mask. Število oseb na organiziranih javnih shodih na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra. Zahtevana razdalja in merilo števila udeležencev na kvadratni meter se ne upoštevata, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.Notranji ministerje ob predstavitvi spremembe odloka napovedal, da bo vlada v prihajajočem tednu..., saj je ustavno sodišče odločalo le o zborovanjih.Do ponedeljka do 12. ure pa še imajo čas maturanti, da se prijavijo na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Cepljenje bo potekalo v petek. Po zagotovilih vlade, naj bi maturanti ta teden izvedeli več o tem, kako bo letos potekal njihov zrelostni preizkus. Skupaj z drugimi dijaki in šolarji pa naj bi prihodnji teden izvedeli tudi več o začetku samotestiranja na novi koronavirus.