Ponarejeno zlato 400-krat preplačal: »Dajmo, prosim, preveriti, drugače me bo kap«

Skozi leta sta povprečna Slovenka in Slovenec že lahko slišala za ogromno novih prevar, s katerimi denarnice molzejo pretkani goljufi. Sodobne so po navadi vezane na splet in raznovrstne investicije; splet pa je lahko tudi zgolj oglasna točka, od koder se prevara odvije v resničnem svetu. Naš sogovornik je minuli četrtek tako na Facebooku kot najbolj obiskanem slovenskem spletnem oglasniku videl oglas človeka, ki je prodajal štiri unče zlata – vsaka unča pa uradno tehta dobrih 31 gramov. Zlata unča je bila podobna pravi – a je njena nabavna cena znašala le pet evrov, kupec je zanjo odštel 400...