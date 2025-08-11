EVROPSKO ZDRUŽENJE ČEBELARJEV

Ponarejeni med je postal osrednja težava v panogi

Evropski trg z medom je trenutno pod pritiskom z več strani.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
STA, A. G.
11.08.2025 ob 17:29
Evropsko združenje čebelarjev (EBA) je v pismu Evropski komisiji opozorilo na več zakonodajnih vrzeli, ki omogočajo ponarejanje medu. Skrbijo ga predvsem pomanjkljivi mejni nadzori, slaba sledljivost in odsotnost enotnih metod preverjanja pristnosti medu na ravni EU.

V tem kontekstu je EBA, ki ji predseduje predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, izrazila zaskrbljenost zaradi nedavne odločitve Evropske komisije, da poveča kvoto za brezcarinski uvoz medu iz Ukrajine s 6000 na 35.000 ton.

Boštjan Noč FOTO: Leon Vidic, Delo
Čeprav v združenju podpirajo pomoč Ukrajini, pa opozarjajo, da mora vsak nov trgovinski dogovor upoštevati tudi interese evropskih kmetov, zlasti v občutljivem sektorju čebelarstva.

Evropski trg z medom je trenutno pod pritiskom z več strani. Čebelarji se spopadajo s posledicami podnebnih sprememb, naraščajočimi stroški proizvodnje in grožnjami invazivnih vrst. Poleg tega se soočajo z vse večjo konkurenco poceni uvoženega medu, pogosto dvomljive kakovosti in nejasnega izvora, piše v pismu združenja Evropski komisiji.

Ponarejeni med 

Dodatno razmere poslabšuje pomanjkanje učinkovitih nadzornih mehanizmov. Ponarejeni med je postal osrednja težava v panogi, so zapisali v združenju evropskih čebelarjev. Nedavno ustanovljena delovna skupina pri Evropski komisiji, poimenovana Honey Platform, se jim sicer zdi korak v pravo smer, saj si prizadeva za izboljšanje sledljivosti in standardizacijo preverjanja pristnosti medu. A do cilja je še daleč - trenutno je izjemno težko zanesljivo preveriti izvor uvoženega medu, so opozorili.

V združenju EBA zato pozivajo odločevalce, naj z razširitvijo kvot počakajo, dokler ne bodo vzpostavljeni robustni nadzorni sistemi. Povečanje uvoza brez ustreznih varoval bi namreč še dodatno oškodovalo poštene čebelarje in spodkopalo zaupanje potrošnikov v evropski trg z medom.

