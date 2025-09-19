Pomurski podjetnik Pavlinjek razburil nosečnice in delavce: ne bi jim dal božičnice

Pisali smo, da je vlada potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice. Ta bi po predlogu znašala polovico minimalne plače, kar je 640 evrov in bi postala pravica vseh zaposlenih.

Minister za finance Klemen Boštjančič je ob predstavitvi izpostavil, da je obvezna božičnica v številnih evropskih državah nekaj povsem običajnega, a v gospodarskih združenjih opozarjajo, da so podjetja že zdaj pod pritiskom visokih stroškov dela, energentov in surovin.

Pavlinjek: »Božičnica ni za tiste, ki ne prispevajo«

Da se z božičnico oziroma 14. plačo ne strinja, je med drugim dejal pomurski podjetnik Štefan Pavlinjek, ustanovitelj multinacionalke Roto.

Za Radiotelevizijo Slovenija je dejal: »Mi dajemo božičnice. V kuverti zaprto nagrado od direktorja. Ampak ne morem pa dovoliti, da bom dal tudi božičnico tistim, ki si je ne zaslužijo. Tisti, ki so na bolniškem, tisti, ki so na porodniškem dopustu, ki ne doprinesejo ničesar k uspehu tistega leta.«

Po njegovem mnenju bi morala božičnica ostati nagrada za delo in ne postati avtomatična pravica, kar pa je ideja vlade.

Z izjavo mnoge razburil

Njegova izjava je razburila mnoge na družbenih omrežjih. Objavljamo nekaj odzivov državljanov, ki so se množično odzvali pod objavo podjetnika. Objavljamo le nekaj komentarjev:

• »Vedno jamrajo samo tisti, ki ne cenijo svojih delavcev.«

• »Pavlinjek ne da božičnice tistim, ki so na bolniški? Predvsem pa me je zabolelo, ko je omenil porodniški dopust. Kaj, otrok ne rabimo več? Res izjava leta?!«

• »Res ni pošteno, da je izjavil, da delavci na bolniški ali porodniški ne dobijo božičnice. Sramota za tako izjavo.«

• »Ja, sramota. Torej je imeti otroka in hudo zboleti prepovedano? To, da izloča bolne in noseče, je nedopustno.«

• »On vse to na glas pove in pokaže, koliko mu delavci pomenijo. Po njegovem ljudje hodijo na bolniško za zabavo, nosečnost pa očitno v njegovi firmi ni zaželena.«

• »Kakšno sramotno razmišljanje! Nosečnice in bolni ljudje si ne zaslužijo božičnice?! Sram ga je lahko.«

• »Ko imaš otroka, prispevaš družbi – zato si zaslužiš božičnico in porodniško. V Avstriji to funkcionira. Ko si bolan, moraš ostati doma, da ne okužiš drugih. Zato delam v tujini – ne samo zaradi plače, tudi zaradi razmišljanja, ki je pri nas še v srednjem veku.«

• »Če bi delodajalci (ne vsi) manj požirali in znali ceniti delavce, ki jim prinašajo dobiček, ne bi potrebovali takih populističnih ukrepov. Ampak denar jim težko gre iz rok, počutijo se okradene – potem pa naj sami delajo, a ne?«

• »Zanimivo, kako jamrajo o prenizki rodnosti, ko pa smo na porodniški in skrbimo za bodoče delavce in plačnike pokojnin, pa ne doprinesemo nič? Ne gre se samo za denar, gre za to, da te v tistem času obravnavajo kot nepomembnega. To pove vse o direktorju.«

• »Za jahte in luksuzne avte je denar, za delavca pa vedno zmanjka. Evropsko gospodarstvo si je samo krivo, ker je proizvodnjo preselilo na Kitajsko. Zdaj bomo delali za zrno riža.«

• »Najhuje je, ko delavec zaradi takega direktorja konča na bolniški – zaradi stresa in izčrpanosti. Potem pa mu še nočejo dati nagrade. Dober si, dokler služiš podjetju. Ko rabiš pomoč, si poteptan.«

• »Kdo si po njegovem zasluži božičnico? Vsak, ki dela zanj in mu ustvarja dobiček. Njegov način razmišljanja je žaljiv.«

• »Žalostno od takega podjetnika. Nihče rad ne zboli, porodniški dopust je prihodnost. Tak človek misli, da bo večno zdrav. Ko bo sam zbolel, bo razmišljal drugače.«

• »Vozi se v najdražjih avtomobilih, ima helikopter, za porodnice pa zmanjka denarja. Njega nič ne boli.«

Roto Group sicer sestavlja 20 podjetij, imajo 12 lastnih prodajnih predstavništev in skupaj z lokalnimi distributerji nastopajo na trgih 71 držav, pišejo Finance- Z izvozom ustvarijo 92 odstotkov prihodkov. V skupini imajo 600 zaposlenih, ki so leta 2023 ustvarili sto milijonov evrov prihodkov, lani pa je bilo rekordno leto s 110 milijoni evrov prihodkov.