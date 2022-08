Pomurski orači med svetovno elito

Kako pomembno je oranje za setev žitaric in drugih poljščin, so pokazali pomurski orači na regijskem tekmovanju na strnišču na polju pašnika Dobel-Marof skupine Panvita v Beltincih. Na regijskem tekmovanju v oranju se je predvsem izkazalo prostovoljstvo v organizacijskem in tekmovalnem duhu. Organizator tekmovanja je bilo Društvo oračev Pomurja, ki ga vodi predsednik Marjan Kardinar. V sodniški komisiji za ocenjevanje oranja je bilo osem članov, vodja tekmovanja je bil Jože Šemen, ki je skupaj s predsednikom bdel nad celodnevnim tekmovanjem. V veliko pomoč so bili Klub ljubiteljev starodobne kmetijske in ostale tehnike Pomurja Beltinci ter številni sponzorji, člani društva ljubiteljev starodobne tehnike Abraham Peskovci iz občine Gornji Petrovci in ljubitelji starodobne tehnike iz Stare Gore v Prlekiji. Tekmovanje v Beltincih si je ogledalo kar osem državnih prvakov za glavno brazdo, ki so pisali zgodbe o tekmovanju v oranju in se udeležili evropskih in svetovnih tekmovanj – Blanka Bukvič, Štefan Bukvič, Jože Režonja, Jože Zver, Štefan Panker, Matej Sinic, Štefan Cigüt in Igor Pate, ki bo letos zastopal Slovenijo na svetovnem tekmovanju v oranju na Irskem.

Pokali ob 60. obletnici

Sodniki so ocenjevali odpiranje in zapiranje brazde (sendviča), zapleveljenost, pripravo setvenice, vhode in izhode, zaključek oranja, ravnine krone, lego brazd in povezovalno brazdo. Tekmovalci so se pomerili s plugi krajniki in obračalnimi plugi. Obiskovalci so lahko spodbujali tekmovalce in si ogledali razstavo starodobnih traktorjev in kmetijske tehnike iz nekdanjih časov. Prikazali so tudi oranje z lesenim plugom, to pa je poželo veliko zanimanja. Nekateri so se s traktorji preizkusili v spretnostni vožnji. Tekmovanja se je udeležilo 28 kandidatov. Na koncu so razglasili najboljše, pokale pa jim bodo podelili na sejmu Agra v Gornji Radgoni 20. avgusta, ko bodo praznovali 60. obletnico. Na državnem tekmovanju v oranju, ki bo 2. in 3. septembra v Jabljah, bodo pomurske barve zastopali Matej Sinic, Tilen Vogrinčič, Matjaž Nedog, Aljaž Stanjko, Jože Zver in Štefan Bakan. Svoje znanje v oranju pa bosta še pokazala dijaka Biotehniške šole Rakičan Jože Sambt iz Lukačevcev in Rok Žižek iz Gančanov.

Najboljši v oranju z obračalnimi plugi so bili Tilen Vogrinčič, Štefan Bakan in Rok Žižek.

Tekmovanje si je ogledalo kar osem državnih prvakov.

Vodja tekmovanja je bil Jože Šemen.