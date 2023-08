Ko nas je prizadela najhujša vremenska katastrofa, ko se je na tisoče gasilcev, policistov, vojakov, prostovoljcev in aktivistov tako ali drugače borilo zoper vodno ujmo, smo v deželi na sončni strani Alp dobili veliko herojev. Eden takšnih je gotovo tudi revirni gozdar za občino Sveti Jurij ob Ščavnici Zdenko Bukovec, doma iz Lipe. Zelo dobro pozna rojstno Prekmurje pa Prlekijo in Slovenske gorice, kjer je zaposlen, v mezinčku pa ima tudi mirno in tiho pomursko lepotico Muro, ki včasih podivja. Prav to se je zgodilo prejšnji konec tedna, ko je reka zlasti v soboto in nedeljo ogrožala številne...